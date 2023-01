Rua da estação de Ferraz fica alagada e trens da Linha 11-Coral circulam com velocidade reduzida

De acordo com passageiros, durante a tarde, sistema chegou a ser interrompido por causa da chuva forte. Rua da estação de Ferraz de Vasconcelos fica alagada após tempestade

Jackeline Jackler Lima Barbosa/Arquivo Pessoal

A tempestade que atingiu o Alto Tietê na tarde deste domingo (29) afetou a circulação na Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Imagens enviadas pela passageira Jackeline Lima Barbosa mostram que a rua da estação de Ferraz de Vasconcelos ficou completamente alagada. Parte da água escorreu para os trilhos.

De acordo com informações divulgadas no site da CPTM, os trens da linha que atende a região estão com velocidade reduzida. No entanto, passageiros relatam que a circulação chegou a ser interrompida.

O g1 aguarda por uma posição da companhia sobre o problema.

Jackeline Jackler Lima Barbosa/Arquivo Pessoal

Vittorio Ferla