Rua Melhor realizou mais de 128mil m² de asfalto e fechou mais de 23 mil buracos em Caçapava

O programa contempla ações de fresagem, operação tapa buracos e recapeamento levando segurança aos munícipes A Prefeitura de Caçapava está em todos os cantos da cidade com o Programa Rua Melhor. Por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, a cidade vem realizando diversos serviços para a melhoria de suas ruas e avenidas.

O Investimento

Com um investimento de mais de R$11 milhões, os moradores de Caçapava têm a certeza de que a cidade está dando a atenção necessária para ruas que antes se encontravam em estado crítico e que hoje, com os serviços realizados, trazendo qualidade de vida, segurança e conforto ao circular pela cidade.

Os Serviços

Os trabalhos que estão sendo realizados pela equipe de obras são:

– Fresagem, que envolve a remoção do pavimento para realizar um novo revestimento asfáltico para dar à superfície uma aparência uniforme, levando a um tráfego suave e confortável.

– Operação Tapa Buraco, como o próprio nome diz consiste no conserto do asfalto onde se encontra um buraco, geralmente de 5 a 30cm.

– Recapeamento Asfáltico, com as ações climáticas e o tráfego de veículos, a malha viária sofre alguns danos, o recapeamento consiste no serviço de manutenção desses danos, a fim de garantir a qualidade e aumentar a vida útil da estrutura do pavimento, ou seja, é um conserto do asfalto.

Resultados:

Somente no ano de 2022, foram somados mais de 128.048,27m² de ruas que receberam recapeamento asfáltico.

Foram mais de 23 mil buracos tapados, totalizando 23.070,07m² de pavimento em buracos de 5 e 30 centímetros.

É apenas o começo de um grande trabalho, feito com muito orgulho e dedicação. Programa Rua Melhor, menos buracos, mais qualidade de vida. Uma iniciativa do Município de Caçapava.

