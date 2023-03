Rua no Jardim Canadá é interditada em Ribeirão Preto, SP, após surgimento de cratera

Buraco com cinco metros de profundidade surgiu nesta segunda-feira (13) e afetou garagem de prédio. Obras de reparo devem começar na terça-feira (14). Buraco na Rua Galileu Galilei, na zona Sul de Ribeirão Preto, SP

Uma cratera surgiu nesta segunda-feira (13) no bairro Jardim Canadá, zona Sul de Ribeirão Preto (SP). O buraco com nove metros quadrados de largura e cinco metros de profundidade fica em frente ao estacionamento de um prédio na Rua Galileu Galilei.

Há duas semanas, a rua tinha sido recapeada, mas trabalhadores da região dizem que o problema apareceu de uma hora para outra.

“Eu estava aqui e do nada começou a trincar a rua. Passaram uns 30 segundos, acho que tinha um engenheiro lá embaixo no prédio e ele veio correndo. E do nada, desabou. Não teve tempo de fazer nada, desabou de uma vez”, diz o manobrista Bruno Sérgio.

O agente de portaria Geraldo Pereira diz que viu uma correria na rua por volta do meio-dia e levou um susto ao perceber a cratera aberta.

“Eu tomo conta do estacionamento e eu vi um pessoal correndo na rua. Eu vim correndo e vi que o chão tinha acabado de ceder. O buraco é enorme. Ele avança na calçada, é perigoso até o pessoal andar aqui e afundar. Foi de repente, eu tinha voltado do almoço.”

Segundo Geraldo, não havia carros passando pela rua no momento do desabamento e ninguém ficou ferido. “Graças a Deus que não tinha carro, nem estacionado. Aqui tem lojas e um estúdio de pilates, e não tinha nada parado aqui. Não tinha rachadura nenhuma.”

O prédio afetado pelo buraco teve a garagem alagada na madrugada desta segunda-feira. Os moradores disseram que também havia lama misturada.

Os elevadores precisaram ser paralisados, e o acesso aos apartamentos só pode ser feito pelas escadas.

Quarteirão interditado

Na tarde desta segunda-feira, equipes da Secretaria de Água e Esgoto (Saerp) estiveram no local para avaliar o problema. A previsão é que as obras de reparo comecem na manhã de terça-feira (14).

A Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (Transerp) interditou um quarteirão inteiro do bairro. O bloqueio começa na Rua João Alves Silva Júnior e vai até a Praça Omilton Visconde.

A Saerp também cortou o fornecimento de água na região para evitar que o buraco aumente à noite.

