Ruas da Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba, continuam alagadas após chuvas da quarta-feira

As ruas da Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba, continuam alagadas nesta quinta-feira (9) depois da chuva que atingiu a cidade na tarde de quarta (8). O administrador Daniel Alves da Silva gravou um vídeo na manhã desta quinta (9) que mostra a condição do local. As imagens foram enviadas por meio da ferramenta colaborativa VC no G1.

O internauta mora na Rua José Bonifácio e conta que precisou usar botas de chuva para sair de casa pela manhã. Ele afirma que o problema existe há cerca de quatro anos e que nunca teve uma solução definitiva.

“Antigamente não era assim. Chovia bastante e não acontecia isso. Agora, sem condições. A gente sempre entra em contato com a Prefeitura. Solução, até hoje, nunca teve. Parece que não existe”, lamenta.

Quando a chuva é intensa e dura um longo período, segundo o morador, as ruas ficam completamente encobertas e sair de casa fica ainda mais difícil. Ele conta que, nessas situações, nem a bota de chuva ajuda.

Embora não tenha sofrido prejuízos, o administrador teme que volte a chover e o nível do alagamento aumente. “Não entrou em casa. Por enquanto é só na rua, mas quase chegou a cobrir a bota. Como é um pouco alta, não chegou a entrar, mas se chover mais, vai piorar mais ainda”.

Nota da Redação: A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que: “Na verdade isso acontece há mais de 40 anos, o bairro fica localizado as margens do Rio Tietê e devido às fortes chuvas há uma elevação do nível do rio devido a quantidade de água que vem de Mogi das Cruzes e Suzano, além disso, uma formação rochosa próxima ao Itaim Paulista atrapalha o escoamento da água. Fora isso a grande quantidade de lixo jogada e o assoreamento do Tietê influenciam para os alagamentos no bairro.

Em relação a limpeza e desassoreamento do Rio Tietê estes são de responsabilidade do Governo do Estado.

O Departamento de Águas e Energia Elétrica informou que: a Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba, está localizada na área de várzea do rio Tietê, como destaca a Prefeitura local.

O DAEE está realizando o desassoreamento de 44,2 quilômetros do Rio Tietê no trecho compreendido entre o córrego Três Pontes, na divisa de São Paulo com Itaquaquecetuba, e o córrego Ipiranga, em Mogi das Cruzes, com o objetivo de minimizar o impacto das chuvas na região e revitalizar o curso d’água. As máquinas removeram um total de 328 mil metros cúbicos de sedimentos (areia, argila e materiais não inertes) depositados no fundo do canal, o equivalente a 150 piscinas olímpicas.

