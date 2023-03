Ruas da Vila Tibério são interditadas para obras em Ribeirão Preto; veja rotas alternativas

Acesso ao cruzamento das ruas Maurício de Camargo e Barão de Cotegipe foi bloqueado para construção de corredor de ônibus. O cruzamento das ruas Maurício de Camargo com a Barão de Cotegipe, na Vila Tibério, zona oeste de Ribeirão Preto (SP), foi bloqueado nesta segunda-feira (6) para obras de continuidade do programa Ribeirão Mobilidade.

O local foi interditado para a construção de um trecho do corredor de ônibus Com Pedro I e interfere no deslocamento dos motoristas que utilizam as avenidas Fábio Barreto e Marechal Costa e Silva.

Mapa mostra bloqueio no acesso à Vila Tibério para obras em Ribeirão Preto

Com as mudanças, o acesso à Travessa Tupi a partir da Avenida Antônio e Helena Zerrener e o acesso à Rua Epitácio Pessoa serão permitidos apenas a moradores e comerciantes daquelas vias.

A Transerp, empresa responsável pelo trânsito na cidade, orienta os moradores a utilizarem as seguintes rotas alternativas para acessar o bairro:

Da Avenida Fábio Barreto ou Avenida Marechal Costa e Silva pela Rotatória Amin Calil: acessar o bairro pela Rua Rodrigues Alves, à direita na Rua Joaquim Nabuco, à esquerda na Rua Conselheiro Dantas e seguir para o destino desejado na Vila Tibério.

Da Via Norte: deverá acessar a alça de acesso a Via Francisco Maggioni, próximo ao cruzamento com a Rua Rio Grande do Norte, virar à direita na Avenida Antônio e Helena Zerrener e seguir ao destino desejado na Vila Tibério.

Vittorio Ferla