Ruas em loteamento da Zona Norte de Macapá são alvos de reclamação de internauta

Morador do Açaí conta que há 20 anos não vê pavimentação em vias. Prefeitura informou que a região está dentro do cronograma de manutenção. Militar diz que Avenida Mucajás não recebe trabalho de manutenção há 20 anos

Dinael de Almeida/VC no G1

Morador há 20 anos do Loteamento Açaí, na Zona Norte de Macapá, o policial militar Dinael de Almeida diz que não aguenta mais a situação da Avenida Mucajás. O internauta de 43 anos fez o registro da via pública e enviou a reclamação para a ferramenta colaborativa VC no G1 AP.

Além da via onde mora com a família, o militar critica outras avenidas e ruas do loteamento. Ele destaca que uma obra na região foi iniciada em 18 de dezembro de 2016, com orçamento de 1.498.003,38. O prazo de trabalho é de 300 dias, mas foi suspenso devido o período de chuvas.

Para Almeida, a obra não vai beneficiar nem metade do Açaí dentro do prazo previsto. Segundo ele, os moradores sofrem com os buracos e poeira, no verão, e com o lamaçal e mato alto no período chuvoso.

“Na avenida que eu moro, nunca vi passarem com nenhum benefício. O único trabalho que presenciei foi quando os próprios moradores jogaram aterro nos buracos da via. Em tempo de chuva até pedimos para que ninguém deixe os carros estacionados sobre a calçada, porque é por onde conseguimos andar”, explicou o militar.

Nota da Redação: a Secretaria Municipal de Obras (Semob) informou que as vias Jaca, Tucumã e Anajás devem estar com as obras concluídas até o fim de agosto. A entidade destacou que aguarda a liberação de emenda parlamentar, de valor não revelado, para iniciar os trabalhos de manutenção em outras ruas e avenidas do loteamento Açaí.

Obra de recuperação de via foi orçada em mais de R$ 1,4 milhões

