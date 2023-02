Ruas são isoladas após suposto vazamento de gás em Torres

Prédios foram interditados e comércios não abriram neste sábado (25). Área isolada compreende as ruas Júlio de Castilhos, Avenida XV de Novembro, Avenida Silva Jardim e Borges de Medeiros. Ruas isoladas em Torres após suposto vazamento de gás

Ruas da área central de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, foram isoladas na noite de sexta-feira (24) devido a um suposto vazamento de gás em um posto de combustíveis. Equipes da prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham para identificar o vazamento ainda na manhã deste sábado (25). Moradores relatam que o cheiro forte está na região há alguns dias.

A área isolada compreende as ruas Júlio de Castilhos, Avenida XV de Novembro, Avenida Silva Jardim e Borges de Medeiros. Moradores de um prédio com alto risco, na Rua Borges de Medeiros foram retirados de casa.

Segundo a prefeitura, o Corpo de Bombeiros trabalhou durante toda a madrugada de sábado recolhendo gasolina dos dutos para tentar identificar o vazamento. Porém, o forte cheiro retornou durante a manhã.

“Iniciamos um diminuição da área isolada no início da manhã [de sábado], porém, com a movimentação do combustível, os gases inflamáveis aumentaram, portanto voltamos a ampliar a área isolada”, destaca o capitão do Corpo de Bombeiros, Fernando Goulart.

Prédios e comércios foram interditados por tempo indeterminado.

