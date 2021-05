Rudy Zerbi: che lavoro faceva prima di arrivare in tv? Tutte le curiosità sul volto di Amici 2021

Rudy Zerbi è ormai un volto familiare per chi segue Amici, ma il talenti di Maria De Filippi è solo una delle tante cose che fa: oltre che conduttore televisivo, infatti, Zerbi è anche conduttore radiofonico, produttore discografico e talent scout. Ecco dove lo abbiamo già visto (o sentito) e in più qualche curiosità sulla sua particolarissima vita privata…

Chi è Rudy Zerbi?

Rodolfo Zerbi, detto Rudy, è nato a Lodi il 3 febbraio del 1969, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Santa Margherita Ligure e dopo il diploma si trasferisce a Milano, dove si laurea in Giurisprudenza. Le prime esperienze radiofoniche avvengono già durante gli anni del liceo, come dj della discoteca Covo di Nord Est e di Radio Tigullio, e gli aprono le porte della Sony Music, dove inizia a lavorare come produttore discografico e come talent scout. In radio diventa famoso per l’ironia delle sue interviste e collabora con molti artisti italiani del calibro di Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, per nominarne solo alcuni.

Anche il mondo televisivo, però, ha sempre affascinato Rudy Zerbi. La sua esperienza in TV inizia in collaborazione prima con la Gialappa’s Band e poi con Maria De Filippi in molti dei suoi programmi come Amici e Italia’s Got Talent, rispettivamente come insegnante di canto e giurato. Nel frattempo, però, non abbandona mai completamente il mondo della radio e diventa una delle voci di punta di Radio Deejay, conducendo molti fortunati programmi.

Rudy Zerbi e i suoi tre papà

Le curiosità su Rudy Zerbi riguardano la sua vita privata: il conduttore ha tre papà. Figlio di una ragazza madre milanese, Luciana Coi, il primo di questi è Roberto Zerbi, il primo marito della madre, che l’ha conosciuta mentre era incinta e dato il suo cognome al bambino. Purtroppo però il matrimonio finisce prestissimo e a crescere il piccolo Rudy è Giorgio Ciana, albergatore ligure e secondo marito di Luciana.

Rudy Zerbi e sua madre, Luciana Coi

Nel 2010 viene resa nota la notizia che il padre biologico di Rudy Zerbi è Davide Mengacci, un volto noto della televisione italiana. La signora Luciana, credendo di essere in punto di morte, rivela finalmente questo segreto al figlio vedendo Mengacci in TV la notte di Natale, ma a far conoscere padre e figlio è Mara Carfagna durante una festa. Il rapporto tra i due non è tra i più semplici, ma pare che tra i due negli ultimi anni ci sia stato un riavvicinamento.

Rudy Zerbi e suo padre, Davide Mengacci

