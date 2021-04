Rudy Zerbi: come ha scoperto di essere figlio di Mengacci | Triste retroscena

Rudy Zerbi è un critico musicale, produttore discografico e ultimamente noto coach di Amici, un uomo di grande successo. Nel suo passato però si nasconde una triste storia legata a suo padre, su come ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci.

Rudy Zerbi ormai è un volto conosciutissimo per il pubblico italiano che segue soprattutto la sua attività di conduttore o giurato come a Tu si que vales o inossidabile coach del talent show di Maria De Filippi.

Proprio in vista del settimo serale di sabato prossimo il prof. ha lanciato un guanto di sfida per tutti i cantanti invitati a scrivere un’intera canzone e non più solo le barre. In quell’occasione Sangiovanni dovrà sfidare Aka7even e Deddy invece Tancredi. Le basi create da un apprezzato produttore sono già pronte e ai ragazzi tocca solo mettere la loro creatività, ma non tutti l’hanno presa bene. Tancredi infatti è andato in crisi.

Forse non tutti conoscono la triste storia riguardante le sue origini. Suo padre infatti era Davide Mengacci, ma le cose non sono andate come secondo tradizione.

Rudy Zerbi, le origini del coach di Amici

L’ex presidente della Sony ha un’indole aperta e solare che traspare in tutti gli show a cui partecipa, ha anche 4 figli che ama molto e da cui mai si sognerebbe di separarsi a lungo o di non veder crescere. La sua storia famigliare però presenta delle ombre, gli ha infatti causato momenti difficili presentando anche un colpo di scena non proprio facile da digerire.

Il giudice di Italia’s Got Talent porta il cognome di Roberto Zerbi, primo marito della madre Luciana Coi, l’uomo che l’ha riconosciuto alla nascita, in ospedale a Lodi. E’ stato però Giorgio Ciana, albergatore di Santa Margherita Ligure e secondo marito della madre, ad allevarlo dai tre anni in su, è lui che Rudy considera in definitiva il suo papà, sappiamo però che il suo genitore biologico era un altro, un personaggio televisivo molto famoso.

“Tuo padre è Davide Mengacci”

In un’intervista a Verissimo di alcuni anni fa ha raccontato che la madre malata di tumore, dopo i festeggiamenti di una vigilia di Natale l’ha trattenuto e gli ha spiegato che suo padre non era Roberto, ma Davide Mengacci indicando la televisione accesa. La donna pensava di stare per morire e non voleva portarsi questo grave segreto nella tomba. Così a 30 anni il discografico ha saputo di avere ben tre padri. Uno dei quali aveva deciso di non riconoscerlo e di non avere alcun rapporto con lui.

Zerbi ha detto di essersi molto arrabbiato, perché avrebbe voluto conoscere prima il genitore e condividere cose con lui, ma che alla fine aveva perdonato. Il suo vero padre però rimaneva Giorgio, l’uomo che l’aveva allevato. Al Maurizio Costanzo Mengacci ha rivelato di aver conosciuto il figlio nel 2001, grazie a una festa organizzata da Mara Carfagna. A un certo punto se lo trovò alle spalle e quando si girò Rudy si presentò come il figlio di Luciana. I due poi hanno cercato di recuperare il tempo perduto, diventando amici, ma il rapporto non è mai diventato profondo come quello tra padre e figlio.

