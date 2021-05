rudy-zerbi-entra-nella-diretta-di-akaseven-e-dice:-“volevo-solo-dirti-una-cosa-…”

Da qualche giorno ormai è terminata l’edizione di Amici di Maria De Filippi, iniziata lo scorso autunno. L’edizione appena terminata è stata vinta dalla ballerina Giulia Stabile, che con la sua bravura e con la sua semplicità ha conquistato milioni di telespettatori che hanno decretato la sua vittoria. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno sembra che nella giornata di ieri sia accaduto un qualcosa che ha lasciato tutti i fan di Aka7even senza parole. Ma di cosa si tratta?

Aka7even, nella sua diretta post finale una sorpresa per lui

Ebbene si, nelle scorse ore il cantante sembra aver fatto una diretta su Instagram per parlare ai suoi fan e interloquire con loro. Ad un certo punto però, sarebbe accaduto qualcosa di incredibile e soprattutto di inaspettato. Ad un certo punto sarebbe entrato nella diretta Rudy Zerbi ovvero il coach con il quale il giovane cantante, purtroppo non è andato molto d’accordo in questi mesi. La cosa incredibile è che il professore di canto non soltanto è intervenuto nella diretta del giovane cantante, ma ha anche espresso nei suoi riguardi delle parole bellissime. È stato anche lo stesso Rudy a spiegare che cosa è accaduto poi, subito dopo la puntata finale, tra i due. Le parole di Rudy sono state poi riprese anche da Novella 2000 e sembra che molti fan di Aka7even abbiamo avuto qualcosa da ridire.

Le parole di Rudy Zerbi su Aka7even

“Volevo solo dire una cosa, visto che la diretta è tua, anzi grazie per avermi invitato. Volevo farti i complimenti per le parole bellissime, intelligenti e mature che mi hai detto quando ci siamo parlati alla fine della finale, perché hanno dimostrato che sei un ragazzo intelligente, serio e maturo”. Queste le parole di Rudy. Poi quest’ultimo ha ancora aggiunto altre parole molto significative e inaspettate, che hanno davvero stupito tutti coloro che si trovavano in quel momento nella diretta. “Quando mi hai detto che comunque certe critiche possono aiutare a crescere io mi sono detto che sei veramente un ragazzo perbene, come ho sempre pensato. Volevo solo dirti questa cosa e voglio che la sappiano tutti. Sono molto fiero e molto contento. Come è successo anche per altri, quando vorrai ti aspetto anche da me in radio“. Queste le parole del produttore discografico.

Pace fatta tra Zerbi e Aka7even

Insomma, tra allievo e maestro in questi mesi le cose non sono andate poi così tanto bene. Rudy in diverse occasioni ha trovato un modo per mettere il bastone tra le ruote al giovane cantante, pupillo di Anna Pettinelli. Eppure, la cosa bella è proprio questa, che nonostante tutto adesso i due siano riusciti a superare tutto e lo abbiamo fatto con grande maturità.