Rudy Zerbi massacra gli altri professori del talent: “Fanno così solo per …”

Si continua a parlare di Amici e nello specifico del rapporto tra i professori della scuola più ambita d’Italia. Ebbene, con l’avvicinarsi del serale di ieri sera, pare che gli animi fossero già molto tesi. Non sono di certo mancati gli scontri tra i professori che in questa stagione se ne sono davvero detti di tutti i colori. Ad esempio, Rudy Zerbi in diverse occasioni se l’è presa con Anna Pettinelli e con Lorella Cuccarini per i loro metodi di insegnamento. Rudy fa coppia con, la temuta professoressa di ballo e sembra che proprio quest’anno i due stiano facendo parecchio discutere Alessandra Celentano, per via dei loro modi. Rudy e Alessandra si sono beccati il soprannome del più cattivo e severo. L’ex presidente Sony, ha però rilasciato un’intervista proprio in questi giorni, parlando di questo soprannome che gli è stato affibbiato e di tanto altro.

Rudy Zerbi, l’intervista al “cattivo” professore della scuola di Amici

Rudy Zerbi se da una parte è molto amato per la sua simpatia ed ironia, dall’altra quest’anno sembra che spesso sia finito al centro delle polemiche per il suo modo di porsi agli allievi. In coppia con Alessandra Celentano, sembra proprio che sia stato classificato come “cattivo”. Nel corso di un’intervista rilasciata in questi giorni, il professore ha voluto parlare di questo. “Cattiveria è illudere i ragazzi con quel buonismo che in realtà è fine a se stesso e a volte può anche essere un modo per farsi fare un applauso in più dal pubblico”. Queste le parole di Rudy il quale ha sottolineato che semplicemente lui tiene tanto alla disciplina, allo studio ed al rispetto delle regole.

La confessione di Rudy

Proprio per questo motivo, in alcune situazioni si è ritrovato a riprendere alcuni allievi per il loro modo di approcciarsi anche con gli stessi insegnanti. In realtà, però, nel corso dell’intervista il professore di canto, ha anche confessato di non sapere esattamente cosa pretendere dai suoi allievi e poi si è lasciato andare ad una confessione piuttosto intima. “Non ero quel che si dice uno studente modello. Ero il classico che si impegnava il giusto, che apprendeva in fretta e si accontentava di un 7. Portavo rispetto ai miei prof e ora insegno a fare lo stesso ai miei figli”.

Il commento su Alessandra Celentano

Infine, nel corso dell’intervista Zerbi ha commentato il suo rapporto con Alessandra Celentano, con la quale sembra vada molto d’accordo. “Ha un pregio enorme, è coerente. Porta avanti il suo credo con grande forza anche quando ha tutti contro”. Queste le parole di Rudy.