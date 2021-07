Rudy Zerbi prende di mira ex concorrente di Temptation Island | Lo sfottò continuo sui social

Rudy Zerbi ha pubblicato degli scatti che prendono di mira, ironizzando, un concorrente di ‘Temptation Island’. Di chi si tratta?

In questi giorni, sta infatti andando in onda il noto reality show trasmesso come sempre su Canale 5. Anche quest’anno, sono stante numerose le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore e i loro equilibri. E tanti sono anche i tentatori, che cercano in tutti i modi di ‘tentare’ le volontà dei fidanzati. Siete curiosi di sapere chi è l’ex concorrente di ‘Temptation Island‘ preso continuamente in giro da Rudy Zerbi?

Rudy Zerbi pubblica due foto e scrive: “Voglio i capelli come i suoi”

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Rudy Zerbi ha pubblicato due scatti che riguardano un concorrente dell’edizione 2021 di ‘Temptation Island‘. Di chi si tratta?

Si sta parlando di Tommaso che, nel programma, si è presentato in coppia con la sua fidanzata Valentina. E’ infatti stata proprio a quest’ultima a voler iscriversi alla trasmissione: il motivo sarebbe la gelosia patologica di lui. Ed è proprio Tommaso che Rudy Zerbi ha preso di mira: a farlo divertire sono infatti i suoi capelli.

Il giovane ha una chioma davvero folta, oltre ad avere una grande quantità di capelli sul capo. A tal proposito, Zerbi ha in primis pubblicato una foto del ragazzo e ha scritto: “Domani vado dal parrucchiere con la foto di Tommaso perché voglio i capelli come i suoi“. Ma in seguito, ha anche pubblicato un incredibile fotomontaggio che ritrae Rudy con i capelli di Tommaso sul capo.

Una fotografia, questa, che ha ovviamente fatto divertire i vari personaggi del mondo dello spettacolo e i numerosissimi suoi followers.

Tommaso e Valentina: il loro percorso in ‘Temptation Island’

Tommaso e Valentina hanno deciso di prendere parte al programma dopo una relazione di oltre un anno e mezzo. Nonostante tra i due ci fossero ben 19 anni di differenza, inizialmente le cose andavano alla perfezione.

Poi è iniziata la gelosia di lui e gli equilibri della coppia si sono rotti: da qui, la scelta di partecipare al reality. Nel corso di quest’avventura, Tommaso si è però molto avvicinato alla single Giulia e, per questo motivo, Valentina ha richiesto il falò di confronto anticipato. I due hanno così deciso di separarsi definitivamente, e sono usciti dal programma.

Intanto, dopo la partecipazione al reality, Tommaso è stato avvistato con un altro concorrente di ‘Temptation Island’: si tratta di Alessandro Autera, compagno di Jessica Mascheroni. Pare infatti che i due siano diventati buoni amici e abbiano trascorso una serata insieme.