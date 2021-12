rudy-zerbi-senza-freni-su-maria-de-filippi-“lei-mi-ha-…”

Conosciamo Rudy Zerbi per essere uno dei personaggi più amati della televisione italiana, ex Presidente della Sony e da diversi anni protagonista delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Non è di certo un caso il fatto che Rudy sia uno dei protagonisti della trasmissione Amici, dove ricopre da diversi anni il ruolo di professore di canto. Ed ancora, è sempre al fianco di Maria a Tu si que vales in qualità di giudice. Proprio recentemente Zerbi ha voluto parlare della sua vita privata e del rapporto che lo lega alla moglie di Maurizio Costanzo. Ma cosa ha dichiarato?

Rudy Zerbi, il suo rapporto con Maria De Filippi

Rudy Zerbi, come abbiamo già avuto modo di anticipare, da diversi anni ormai affianca Maria De Filippi nelle sue trasmissioni. La conduttrice è al timone di programmi come Amici e Tu si que vales, proprio quelle dove da anni lavora anche Zerbi. I due sono molto amici e spesso protagonisti di siparietti molto simpatici e divertenti. Per questo sono anche molto amati dai telespettatori, anche i più giovani.

L’inizio della sua carriera e l’incontro con la conduttrice

Di lui sappiamo che le sue origini sono di Lodi, anche se dopo si sarebbe trasferito a Milano dopo il diploma per frequentare l’Università. E’ stato nel capoluogo lombardo che ha iniziato a lavorare in radio, coltivando così la passione per la musica. Ciò nonostante però, non ha mai tralasciato gli studi e si è laureato in giurisprudenza. Subito dopo però si sarebbe reso conto che la sua massima aspirazione era lavorare nel campo della musica e per questo ha iniziato a lavorare per la Sony. In questa importante casa discografica ha lavorato come talent scout e come produttore discografico. Ha avuto modo di conoscere tanti personaggi noti. Poi nel 2009, dopo tanti anni ha lasciato la Sony ed ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione. E’ stato all’epoca che ha conosciuto Maria De Filippi.

“Mi ha dato modo di lavorare…”, la riconoscenza di Rudy

Nel corso di un’intervista Rudy sembra aver parlato di Maria e del loro bellissimo rapporto. Sembra che la moglie di Maurizio Costanzo l’abbia aiutato in un momento piuttosto particolare della sua vita. “Maria mi ha dato modo di lavorare con la mia passione e mantenere la mia famiglia“. Questo quanto dichiarato da Rudy.“Ero davvero in difficoltà in quel periodo ed avevo tre figli da mantenere e lei mi ha teso la mano“. Insomma, Zerbi a quanto pare deve tanto alla moglie di Maurizio Costanzo.