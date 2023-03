rugby-rovigo,-i-ragazzi-della-scuola-edile-rimettono-a-nuovo-il-battaglini

Rovigo, 21 marzo 2023 – E’ stata siglata allo stadio “Mario Battaglini” la collaborazione tra la Femi Cz Rugby Rovigo Delta e la Scuola Edile Professionale di Rovigo. Un’occasione per i giovani studenti di poter mettere in pratica le proprie competenze contribuendo alla sistemazione di alcune zone dello stadio.

Un’ulteriore progetto che si cala perfettamente nella vision della Rugby Rovigo Delta: creare un rapporto sempre più stretto fra sport e formazione scolastica.

Gli studenti, durante l’orario scolastico, si occuperanno di sistemare alcune parti dello stadio Mario Battaglini, concentrandosi in particolar modo sulla zona degli spogliatoi, che verranno rinnovati anche grazie all’operazione finale di tinteggiatura.

“Da una collaborazione con la Rugby Rovigo Delta, spiega il direttore della Scuola Edile di Rovigo Nicola Raisi, è nata questa idea di far intervenire i ragazzi della nostra scuola nella realizzazione di una ristrutturazione degli spogliatoi e una sistemazione delle parti ammalorate con sostituzione, ripristino e rinnovamento anche estetico grazie alla tinteggiatura degli spazi. È un’occasione preziosa perché ci permette di essere a contatto con il mondo dello sport e con una realtà importante come la Rugby Rovigo, che rappresenta la nostra città”.

Per Andrea Trombini, club manager del club di viale Alfieri, “scuola e stadio sono delle priorità della Femi-Cz Rugby Rovigo Delta, che si coniugano perfettamente nella collaborazione con la Scuola Edile. Poter migliorare la nostra struttura contribuendo alla formazione di futuri professionisti è un grande stimolo per il club e potrà esserlo anche per gli studenti, che affinano le loro competenze all’interno di una struttura iconica come lo stadio Mario Battaglini; da questa riflessione è nata la partnership.

Ringrazio il direttore Nicola Raisi per aver colto l’opportunità e il Colorificio Zagato in quanto partner. La collaborazione con la Scuola Edile si colloca nel contesto della sempre maggiore attenzione della Rugby Rovigo Delta verso la formazione delle nuove generazioni, dove trovano spazio iniziative come il Dopo Scuola Sportivo, la Borsa di Studio Universitaria, la Borsa di Studio dedicata alle Scuole Superiori, conclude Trombini, e le convenzioni con le Università di Ferrara, Padova e Bologna per i tirocini formativi dei laureandi.”



