rugby-rovigo,-vittoria-in-casa-del-calvisano:-36-30-il-finale

Rovigo 5 marzo 2023. Dopo due settimane di pausa per il Sei Nazioni è tornato in campo il campionato Top Ten con i rossoblù che riprendono con il piede giusto il torneo andando a vincere una gara importante in casa del Transvecta Rugby Calvisano. Al San Michele è terminata 36 a 30 in favore dei rossoblù. Subito avanti i bersaglieri che al 5’ trovano i primi punti al piede con Montemauri che centra i pali dopo un calcio a favore, 0-3. Un match caldo animato anche dal ritmo di entrambe le squadre; al 15’ sono i padroni di casa ad aggiornare il tabellino con Palazzani che trova la prima marcatura del match, Hugo è preciso 7-3. Al 22’ sono ancora i gialloneri ad avere la meglio con Hugo che dalla piazzola converte, 10-3. Al 25’ il Rugby Calvisano ottiene un calcio a favore e Hugo centra ancora i pali, 13-3. Al 29’ Montemauri risponde al piede e fissa altri tre punti per i rossoblù, 13-6. Al 36’ i gialloneri risalgono il campo, Van Zyl si inserisce nella difesa dei bersaglieri e va a segnare l’ovale oltre la linea, Hugo converte, 20-6. Al termine della prima frazione i rossoblù ottengono un calcio a favore nei cinque metri degli avversari e optano per la touche: buon drive dei bersaglieri che porta Giulian a marcare la meta in bandierina. Montemauri da posizione angolata non centra i pali e le due squadre tornano negli spogliatoi con il risultato parziale di 20 a 11.

Cartellino giallo per D’Amico

La seconda frazione si apre a favore dei rossoblù che optano per i pali dopo un calcio a favore, Montemauri questa volta centra i pali, 20-14. Al 48’ i rossoblù ottengono un altro calcio a favore e Chillon fissa altri tre punti, 20-17. Al 50’ i bersaglieri restano con un uomo in meno per un cartellino giallo a Lubian. Al 55’ i gialloneri sfruttano subito la superiorità numerica in mischia e trovano la meta con Palazzani, Hugo trasforma, 27-17. Al 61’ il buon drive dei bersaglieri si fa valere sul Calvisano: la Rugby Rovigo ottiene un calcio a favore e Montemauri manda gli ospiti in touche sui cinque metri, drive ed è Ferraro a marcare. Montemauri non centra i pali, 27-22. Al 64’ il Calvisano risponde subito dalla piazzola con Hugo, 30-22. Al 66’ D’Amico viene punito con un cartellino giallo per falli ripetuti. Due minuti dopo altra touche per i bersaglieri nei cinque metri avversari ed è ancora Ferraro a marcare dopo la potenza dei drive. Montemauri questa volta centra i pali e porta i rossoblù ad un punto dai padroni di casa, 30-29. Al 75’ Rovigo opta ancora per la touche sui cinque metri e nuovamente va oltre la linea, questa volta con Stavile che va a marcare la meta del bonus. Montemauri da posizione angolata è preciso, 30-36. Nei minuti finali Calvisano recupera l’ovale e prova a macinare metri ma Rovigo è brava a mantenere la disciplina e la concentrazione; i rossoblù recuperano l’ovale, Montemauri calcia fuori e il match si chiude in favore dei bersaglieri per 36 a 30. Conquistati cinque punti preziosi per la classifica.

Rovigo Rugby, rinnovo triennale per coach Lodi

“Ribaltare il match, ottimo segnale”

“È stata una partita dura ma lo sapevamo, dice coach Alessandro Lodi. Calvisano ha giocato bene le fasi di transizione e sono stati bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto sia fisicamente che a livello di disciplina. Nel secondo tempo abbiamo avuto un’ottima reazione e siamo riusciti a ribaltare la partita. La panchina ha dato un gran contributo alla squadra. Venire a Calvisano e fare cinque punti non era scontato, il ribaltare il match è un ottimo segnale. Dobbiamo continuare a lavorare per sistemare alcuni errori commessi, ma sono contento della reazione avuta e del fatto di aver mantenuto la lucidità durante la partita. Lavoriamo in vista del grande match, il derby d’Italia, di domenica contro il Petrarca.”

Le formazioni

Transvecta Rugby Calvisano: Van Zyl; Vaccari, Waqanibau, Massari (71′ Sassi-76′ Regonaschi), Bronzini; Hugo, Palazzani (C); Vunisa, Bernasconi (51′ Wendt), Grenòn (76′ Maurizi); Ortis, Van Vuren (65′ Zanetti); D’Amico, Marinello (76′ Ceciliani), Brugnara. All. Guidi

Rugby Rovigo Delta: Diederich Ferrario (C); Sarto (65′ Stavile), Tavuyara, Van Reenen, Ciofani (64′ Lertora); Montemauri, Chillon; Casado Sandri, Cosi (41′ Lubian), Sironi; Steolo (60′ Ferro), Lindsay; Swanepoel (75′ Pomaro), Giulian (56′ Ferraro), Quaglio (50′ Leccioli). All. Lodi

Arb.: Franco Rosella

AA1 Clara Munarini AA2 Fabio Taggi

Quarto uomo: Alberto Pellegrino

TMO: Emanuele Tomò

Marcatori: p.t. 5′ c.p. Montemauri (0-3), 15′ m. Palazzani tr. Hugo (7-3), 22′ c.p. Hugo (10-3), 25′ c.p. Hugo (13-3), 29′ c.p. Montemauri (13-6), 36′ m. Van Zyl tr. Hugo (20-6), 41′ m. Giulian (20-11) s.t. 44′ c.p. Montemauri (20-14), 48′ c.p. Chillon (20-17), 55′ m. Palazzani tr. Hugo (27-17), 61′ m. Ferraro, 66′ m. Ferraro tr. Montemauri, 74′ m. Stavile tr. Montemauri (30-36).

