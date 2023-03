rugby-rovigo,-vittoria-in-rimonta-contro-il-valorugby:-26-19

Rovigo, 26 marzo 2023 – Davanti alle telecamere di Raisport la Femi Cz Rovigo prima subisce il gioco dei padroni di casa al Mirabello di Reggio Emilia contro il Valorugby, poi diminuiscono gli errori ed aumenta l’attenzione grazie ad una difesa che consente ai bersaglieri di ribaltare il risultato e portare a casa un successo nella quindicesima giornata del Top 10.

Era una partita fondamentale per entrambe le squadre, che si giocavano il secondo posto in classifica. Tabellone che si accede al 22’ con la meta dei padroni di casa: buona azione alla mano del Valorugby Emilia che sfrutta un imprecisione del Rovigo e trova la prima marcatura della partita con Thomas Dominguez, Newton dalla piazzola è preciso, 7-0. Al 26’ i diavoli con ritmo, trovano la seconda meta con Colombo che si inserisce in mezzo ai pali, Newton converte, 14-0. Al 30’ è il Rovigo a rispondere con il drive, buona la potenza del pack che dai 22 metri avversari avanza fino alla linea di meta. Giulian schiaccia l’ovale e Montemauri trasforma, 14-7. Al 40’ touche per il Rovigo in prossimità dei 22 avversari, il pack avanza, Chillon apre l’ovale a Lertora che corre in meta a segnare la seconda marcatura per i rossoblù. Montemauri da posizione angolata non centra i pali e le due squadre tornano negli spogliatoi con il risultato parziale di 14 a 12.

Seconda frazione di gioco che si apre con il Valorugby che al 41’ ottiene un calcio a favore, opta per i pali ma Newton dalla piazzola non converte. Al 44’ il Valorugby viene punito con un cartellino giallo a Thomas Dominguez per un placcaggio in ritardo al capitano dei rossoblù Diederich Ferrario. Al 48’ calcio a favore per i bersaglieri che vanno in touche sui cinque metri, altro ottimo drive del Rovigo che porta ancora a marcare Giulian, Montemauri è preciso, 14-19.

Al 58’ il Valorugby Emilia viene punito con un altro cartellino giallo a Randisi per un intervento irregolare ai danni di Lindsay a gioco fermo. Due minuti dopo però il Valorugby risponde con una touche sui cinque metri dei rossoblù, drive ed è il tallonatore Luus a marcare, Newton non converte, 19-19. Al 64’ Rovigo prova ad avanzare il campo, va oltre la linea con Casado Sandri ma l’arbitro, dopo il consulto con il TMO, annulla la meta per un passaggio in avanti precedente nell’azione. Due minuti dopo però il Rovigo avanza nuovamente il campo con il pack rossoblù, apre l’ovale al largo per Lertora che vola in bandierina a schiacciare la meta del bonus. Montemauri converte, 19-26.

Ultimi minuti da cardiopalma con il Valorugby nei cinque metri dei rossoblù che prova una serie infinita di pick and go per cercare la meta. Al 84’ Casado Sandri esce per un cartellino giallo e i diavoli provano ancora a superare la linea, ma l’ottima difesa dei bersaglieri non fa concretizzare nulla ai padroni di casa che al 86’ commettono un avanti e il match termina con la vittoria del Rovigo Delta per 26 a 19.

“I primi venti minuti abbiamo attaccato tanto ma non abbiamo concretizzato, abbiamo commesso dei piccoli errori individuali, dice coach Alessandro Lodi. Loro alla prima occasione hanno fatto una meta di grande continuità, poi hanno approfittato di alcuni nostri errori e sono andati sul 14-0. Avevo fiducia nei ragazzi e sapevo che avremmo potuto ribaltare il match. Grande prestazione dei ragazzi, soprattutto ottima difesa nel finale; potevamo chiudere la partita prima, abbiamo sofferto però siamo stati molto bravi. Complimenti a tutto lo Staff perché questo mese abbiamo affrontato tre match difficili e abbiamo centrato gli obiettivi. Siamo solidi, con fiducia e riusciamo a ribaltare i match, sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. Rovigo è unica per il suo pubblico, siamo contenti di poter soddisfare i tifosi con queste vittorie.”

Vittorio Ferla