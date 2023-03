Runny, Basky, Flatty e Knitty sono le quattro sneaker che Bata propone per la nuova stagione SS23.

13 Marzo 2023. Il retailer e produttore di calzature leader nel mondo, debutta con una nuova

collezione di sneaker adatte allo stile di tutti, perché le calzature Bata da sempre

interpretano il modo di essere di ognuno.

“E tu che sneaker sei?” è il claim lanciato nella campagna di comunicazione SNEAKER

SEASON, evidenziando il focus del nuovo progetto Bata: rispondere alle esigenze e ai gusti

di tutti i clienti, proponendo sneaker trasversali facili da declinare con altri capi e accessori per

un outfit sempre alla moda. Versatilità e intraprendenza sono gli ingredienti chiave dei

quattro nuovi modelli da sfoggiare H24 per interpretare il mood primaverile. Le sneaker,

protagoniste della nuova tendenza Primavera – Estate 23, si adattano a look mondani e

cittadini e hanno una scala cromatica delicata che spazia dal monocromatico bianco fino a

colori neutri come l’avorio o il rosa dal touch femminile.

Runny, per chi desidera una calzatura comoda da indossare tutti i giorni, senza

rinunciare ad essere super glam, il passe-partout del così detto “model off-duty look”, lo stile

che unisce capi eleganti e minimal a pezzi più comfy. La calzatura si presenta rialzata, pratica

da indossare grazie ai comodi lacci, con colori rosei e delicati impreziositi da dettagli lucidi ton

sur ton.

Il modello è eletto a diventare un vero e proprio must have nella scarpiera di tutte

coloro che non sanno rinunciare allo stile casual che caratterizza le silhouette retro-running.

Basky, un modello dall’allure romantica per una Lei sempre attenta alle tendenze del

momento. L’iconico style anni Ottanta, torna per essere amato e indossato nella sua nuova

riedizione in pelle e tessuto, con lacci e fondo a cassetta bianco e beige e dettagli laminati,

perfetti per illuminare l’outfit nel day by day. L’iconica Flatty, perfetta per la donna dallo stile

urban chic che non vuole passare inosservata, con lacci dorati, resa unica dal motivo

glitterato oro sul tallone, iper femminile, glamour e ricercata, il lasciapassare di stile in ogni

occasione.



E per finire Knitty, comoda ed avvolgente, l’alleata perfetta per la Lei che cerca una

calzatura leggera e confortevole: con tomaia in rete traforata color nude, si sposa sia con gli

stili più street e casual che con quelli sofisticati e classy. Bata ha pensato anche per Lui, con una selezione di altrettanti quattro modelli cool: le sneaker Runny, sono una proposta Skechers modello minimal, agile e quotidiano; Basky, le Puma sportive, trendy e originali; Flatty le iconiche Adidas, classiche, versatili e immediatamente riconoscibili grazie alle stripes laterali, e per finire le Knitty sono interpretate da Power, leggere, dinamiche e tecniche. Otto differenti modelli pensati per tutti gli stili di Lei e di Lui, che uniscono coolness e lifestyle, i cui must restano comfort e accessibilità, si fanno portavoce di un nuovo modo di raccontarsi che amplifica il concetto di espressione per vestire di unicità chi le sceglie. I modelli sono disponibili in tutti negozi Bata e nello shop online https://www.bata.it/

Mata