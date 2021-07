Ruolo socio-sanitario per OSS, Assistenti Sociali e Sociologi. CGIL: “ottima scelta”.

La Fp Cgil giudica positiva la scelta della Commissione Bilancio della Camera di approvare il ruolo socio-sanitario per OSS, Assistenti Sociali e Sociologi.

“Un primo importante passo per portare a compimento il percorso di riconoscimento del ruolo socio sanitario per operatori socio-sanitari, assistenti sociali e sociologi. Ora il Parlamento licenzi il testo approvato”. Si è espressa così la Fp Cgil in merito all’emendamento al decreto Sostegni bis. La scelta d’indirizzo è stata approvata all’unanimità in commissione Bilancio della Camera.

“Un passaggio cruciale che finalmente riconosce il lavoro di operatori socio-sanitari, assistenti sociali e sociologi, rispondendo così alle nostre richieste, che stiamo sostenendo in modo convinto, al fine di valorizzare adeguatamente queste figure per il loro reale contributo professionale e di equipe. Ci aspettiamo che adesso il Parlamento licenzi il testo recependo quanto già approvato in commissione. Dopo anni di battaglie sarebbe un atto dovuto a queste lavoratrici e questi lavoratori” – concludono dalla Fp Cgil.