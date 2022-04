Se il governo britannico considera legittimo l’uso da parte di Kiev di armi ricevute dall’Occidente per “colpire in profondità le linee di rifornimento” di Mosca in territorio russo in modo da limitare perdite e distruzione, la Russia potrebbe ritenere altrettanto legittimo prendere di mira “in profondità le linee di rifornimento” ucraino fin “dentro quei Paesi…

Read More “Russia, se vale logica Gb noi possiamo colpire Paesi Nato” »

L’articolo Russia, se vale logica Gb noi possiamo colpire Paesi Nato proviene da Grandeinganno.