Rustico salato 7 vasetti | veloce facile e senza bilancia

Rustico salato 7 vasetti, impasto senza lievitazione pronto in 5 minuti, perfetto per salvare le vostre cene o come ricetta svuota frigo.

Rustico salato 7 vasetti

Vi propongo una rivisitazione della classica torta 7 vasetti dolce, ma in chiave salata! Il Rustico salato 7 vasetti é perfetta come ricetta svuota frigo, infatti può essere farcita con tanti tipi diversi di ingredienti, oppure avanzi di cibo dal frigo, sgocciolati di sugo ed olio, ovviamente. Potete spaziare con tutti i vari tipi di salumi, prosciutto crudo o cotto, affettati misti insieme ad olive e formaggi di ogni tipo. Ottima da proporre per arricchire buffet, antipasti o aperitivi , un impasto formidabile e senza lievitazione, si presenta gustoso e morbidissimo e si prepara in soli 5 minuti, oltretutto é ottima da far gustare ai bambini, così che in modo alternativo possano mangiare le verdure. Vediamo insieme senza perdere altro tempo, gli ingredienti e il velocissimo procedimento di questa ricetta sprint!

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Torta 7 vasetti con cocco e nutella | veloce e facilissima da preparare

Oppure: Chiffon cake salata | Torta senza lievitazione per Ferragosto

Tempo di preparazione : 15 minuti

Tempi di cottura :40 minuti

Ingredienti per uno stampo da 28 cm

1 vasetto di yogurt bianco a temperatura ambiente da 125 g

3 uova

1 vasetto di olio di semi di girasole

1 vasetto di latte

3 vasetti di farina

1 vasetto di formaggio grattugiato

15 g di lievito istantaneo per torte salate

2 g di sale

Pepe q.b

100 g di pomodorini

2 peperoni grigliati e tagliati a julienne

120 g di salame tagliato a dadini

100 g di provola sgocciolata

Prezzemolo tritato q.b

Preparazione per il rustico salto 7 vasetti

Innanzitutto, lavate e tagliate a spicchi i pomodorini fateli sbollentare in una padella antiaderente per un paio di minuti e lasciateli raffreddare in una ciotola, alla quale unite i peperoni grigliati tagliati a julienne.

pomodorini

In un recipiente abbastanza capiente, versate il vasetto di yogurt tenuto a temperatura ambiente, una volta svuotato del suo interno, utilizzatelo come unità di misura per tutti gli altri ingredienti della ricetta. Incorporate allo yogurt, 1 vasetto di latte, olio, le uova e miscelate tutti i componenti in modo che si possano amalgamare, infine aggiungete 3 vasetti di farina setacciata col lievito istantaneo e il formaggio grattugiato, poi aiutandovi con un mestolo oppure una frusta elettrica, mescolate fino a quando ogni ingrediente non si saranno completamente amalgamati e avrete ottenuto una crema liscia e corposa, priva di grumi.

yogurt

Prendete la provola sgocciolata e tagliatela a cubetti, versatela nella ciotola con i pomodorini e i peperoni, inglobate le verdure con la provola all’impasto di yogurt e mescolate accuratamente con una spatola. Imburrate e infarinate uno stampo da 28 centimetri oppure coprite il fondo con carta forno, versate l’impasto farcito e infornate a forno preriscaldato a 180° per 40 minuti e posizionatelo nella parte medio alta del forno, dopodiché, sfornate quando la superficie non sarà ben dorata e fate sempre la prova con lo stecchino, che deve risultare asciutto, se fosse necessario lasciatela cuocere per altri 5 minuti, poi lasciatela raffreddare per 1 ora prima di servire e tagliare le fette et voilà, un gustosissimo piatto ricco di bontà pronto per soddisfare e deliziare il vostro palato! Buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram . Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.