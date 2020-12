ryanair,-le-offerte-per-volare-fino-a-fine-ottobre-2021

“Una punturina e prendi il volo! Prenota la tua estate, vaccini in arrivo”. Questo lo slogan che, con una ventata di forte ottimismo portata dall’inizio delle vaccinazioni anti Covid-19 in Europa e in Italia, lancia la nuova offerta di Ryanair per i viaggi della prossima primavera-estate.

In questi giorni, sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost si possono trovare tantissimi biglietti a prezzi stracciati e magari tra questi c’è proprio quella destinazione del cuore che speravate di raggiungere da tempo.

Per usufruire della promozione, bisogna prenotare entro il 3 gennaio 2021, per viaggiare dal 1° aprile al 31 ottobre 2021. Si potranno acquistare voli a partire da 19,99 euro o anche a prezzi più bassi per raggiungere affascinanti mete europee e italiane.

Ad esempio, da Milano Bergamo si può volare per Parigi a partire da 14,99 euro. Un’occasione unica per coloro che, infatuati a tal punto della città dell’amore per antonomasia, provano una fortissima nostalgia di Parigi quando sono costretti a restare lontani dalle sue atmosfere e vibrazioni, come è accaduto a molti viaggiatori in questi ultimi mesi. Ma è anche un’opportunità da ‘prendere al volo’ per chi non è mai stato a “La ville lumière” e non vede l’ora di ammirarne tutte le meraviglie che custodisce, dalle più famose alle più nascoste.

Da Pisa, invece, a partire da 19,99 euro si vola alla volta della vivacissima Dublino, dove si possono fare scoperte sensazionali persino andando al supermercato. La capitale d’Irlanda non è solo ricca di monumenti, musei, quartieri caratteristici e simboli da vedere, ma è soprattutto atmosfere e suggestioni indescrivibili da vivere tra la sua gente allegra e ospitale, passeggiando lungo il Liffey o sorseggiando una Guinness nei tanti pub storici della città. E di attrazioni sono pieni anche i dintorni di Dublino, dove ci si imbatte in pittoreschi villaggi e scenari naturali che si prestano a leggende senza tempo.

Se da Brindisi si sogna di raggiungere Malta in primavera o d’estate, bisogna affrettarsi per accaparrarsi voli da 19,99 euro. Una volta giunti nella città di La Valletta, non potete perdervi una visita alla suggestiva Concattedrale di San Giovanni Battista, che accoglie due opere di Caravaggio, dietro le quali si cela una storia davvero incredibile. La Valletta è anche una delle splendide location di Malta in cui sarà ambientato “Jurassic World 3 Dominion”, terza pellicola del franchising di successo che segue la trilogia di Jurassic Park.