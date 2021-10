S. Gerbi Raffaele Mattioli e il filosofo domato, Torino, Einaudi 2002

Under Construction. This page is in the process of being edited

Main works: La politica del Settecento. Storia di un’idea, Laterza, Bari 1928; La politica del romanticismo. Le origini, Laterza, Bari 1932; Il peccato di Adamo ed Eva. Storia della ipotesi di Beverland, Soc. Editrice «La Cultura», Milano 1933 (a cura di S. Gerbi, Adelphi, Milano 20112); El Perú en marcha. Ensayo de geografía económica, Banco Italiano-Lima, Lima 1941; Viejas polémicas sobre el Nuevo Mundo (Comentarios a una tesis de Hegel), Banco de Crédito del Perú, Lima 1943; J.F. Normano, A. Gerbi, A.

Sandro Gerbi, La biblioteca di Antonello Gerbi, in Collezionismo librario e biblioteche d'autore.

Bradley (eds), The Japanese in South America. An Introductory Survey with Special Reference to Peru, Institute of Pacific Relations, New York 1943 (reprint: AMS Press, New York 1978); Caminos del Perú. Historia y actualidad de las comunicaciones viales, Banco de Crédito del Perú, Lima s.d. [1944]; La disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica, 1750-1900, Ricciardi, Milano-Napoli 1955 (a cura di S. Gerbi, Ricciardi, Milano-Napoli 19832); La natura delle Indie Nove. Da Cristoforo Colombo a Gonzalo Fernández de Oviedo, Ricciardi, Milano-Napoli 1975; Il mito del Perù, a cura di S. Gerbi, F. Angeli, Milano 1988; Germania e dintorni (1929-1933), a cura di S. Gerbi, Ricciardi, Milano-Napoli 1993; Il Perù, una storia sociale. Dalla Conquista alla seconda guerra mondiale, a cura di S. Gerbi, F. Angeli, Milano 1994; Preferisco Charlot. Scritti sul cinema (1926-1933), a cura di G.P. Brunetta e S. Gerbi, Nino Aragno Editore, Torino 2011.

Bibliography: Raffaele Gerbi Bibliografia degli scritti di Antonello Gerbi, a cura di S. Gerbi, in A. Gerbi, La disputa del Nuovo Mondo, Milano-Napoli, Ricciardi 19832, pp. LXXV-CVIII; Piero Treves, Profilo di Antonello Gerbi, ivi, pp. XIX-LXXII; C. Gerbi, Out of the Past: a Story of the Gerbi Family, Washington D.C. 1988; R. Pertici, Gerbi, Antonello, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 53 (2000); Id., Antonello Gerbi, in Storici italiani del Novecento, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 2000, pp. 265-285; S. Gerbi, Raffaele Mattioli e il filosofo domato, Torino, Einaudi 2002; F. Pino e G. Montanari, Un filosofo in banca: guida alle carte di Antonello Sandro Gerbi, La biblioteca di Antonello Gerbi, in Collezionismo librario e biblioteche d'autore. Gerbi, Intesa Sanpaolo-Edizioni di Storia e Letteratura, Torino-Roma 2007; Antonello Gerbi tra vecchio e nuovo mondo, a cura di E. Perassi e F. Pino, Milano, Cisalpino 2009; E. Perassi, Un percorso sudamericano tra i libri di Antonello Gerbi, in Collezionismo librario e biblioteche d'autore. Viaggio negli archivi culturali («Quaderni di Apice», n. 5), a cura di L. Braida e A. Cadioli, Skira, Milano 2011, pp. 24-33; S. Gerbi, La biblioteca di Antonello Gerbi, ivi, pp. 34-41.