Saae anuncia tarifa mínima de água em fevereiro para imóveis afetados pelas enchentes em Capivari

Prefeitura de Capivari

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) anunciou nesta semana a tarifa mínima de água destinado aos imóveis afetados pelas enchentes que atingiram Capivari (SP) entre 27 de dezembro e 21 janeiro. A medida valerá para as contas que vencerão no mês de fevereiro, sendo necessário o protocolar uma solicitação na sede da autarquia.

Para fazer o requerimento, é necessário comparecer à sede do Saae Capivari, situada na Avenida Pio XII, 221, Centro, com a cópia da última conta em mãos.

A análise da solicitação será feita mediante a lista de endereços afetados pela enchente, que estão presentes em levantamento organizado pela Defesa Civil e publicado no Diário Oficial da última terça-feira, dia 24.

Para mais informações, o Saae Capivari atende através do telefone 0800-1900-123.

Caminhão-pipa auxilia em limpeza de via em Capivari após cheia do rio no início de janeiro

Prefeitura de Capivari

As famílias desabrigadas após a última cheia do Rio Capivari começaram a voltar para suas casas na última terça-feira. O nível do manancial diminuiu desde o último fim de semana, quando chegou a transbordar.

Dessa última vez, pelo menos 40 famílias tiveram que sair de suas casas, sendo que 21 ficaram alojadas na Escola Municipal Aldo Silveira e as outras 19 ficaram no Ginásio de Esportes Ronaldão. Ao todo eram 106 pessoas.

Na manhã de terça-feira, o número já tinha reduzido para 9 famílias no Ginásio Ronaldão e 19 famílias na Escola Aldo Silveira.

Rio Capivari transborda pela terceira vez desde dezembro

Tonny Machado/Raízes FM

Terceiro transbordamento

O novo transbordamento do rio ocorreu dois dias após 19 famílias que estavam desabrigadas após o Rio Capivari transbordar voltarem para casa. Ao todo, eram 59 pessoas.

O rio baixou, mas a Defesa Civil recomendou que os desabrigados aguardassem para retornar, por conta do risco de novo transbordamento.

A prefeitura informou que as comportas da Barragem Leopoldina estavam abertas desde o dia 1º de dezembro de 2022, de forma preventiva para amenizar os impactos das chuvas. Na semana passada, as comportas foram totalmente retiradas da barragem para melhorar a vazão de água.

Rua alagada em Capivari em 31 de dezembro

Prefeitura de Capivari

No fim de dezembro moradores de Capivari vivenciaram a pior enchente da história da cidade. Na época foram 61 famílias desalojadas, que ficaram em abrigos temporários da prefeitura. Além disso, foram cerca de 43 pontos de alagamento pelo município.

O rio ultrapassou os 4,30 metros na época, deixando boa parte da cidade debaixo d’água. Ainda na última semana os moradores começaram a voltar para as casas após a água baixar.

