Sábado de carnaval: veja a programação de blocos, shows e folias em Campinas e mais 19 cidades

A alegria do carnaval continua neste sábado (18) na região de Campinas (SP). Ao todo, 20 cidades recebem blocos de rua, desfiles, gastronomia, exposição e muita música após dois anos sem festas devido a pandemia.

O g1 Campinas e a EPTV, afiliada da TV Globo, realizaram um levantamento dos locais e das atividades para os foliões que querem curtir o período carnavalesco. Há opções para todas as idades, incluindo crianças.

Águas de Lindóia

Americana

Amparo

Artur Nogueira

Campinas

Espírito Santo do Pinhal

Holambra

Indaiatuba

Itapira

Jaguariúna

Lindóia

Louveira

Mogi Guaçu

Mogi Mirim

Monte Alegre do Sul

Morungaba

Paulínia

Pedreira

Serra Negra

Socorro

Vinhedo

Águas de Lindóia

“Carnaval Mais Família”

Horário: das 13h às 22h

Local: Praça Adhemar de Barros

Quanto: entrada gratuita

Americana

CarnaCentro

Horário: das 10h às 14h

Local: calçadão do Centro da cidade

Matinê Carnaval Fantasia 2023

Horário: das 10h às 18h

Local: Praça Vó Palmira

Amparo

Centro Esportivo do Trabalhador – Desfile de Blocos Carnavalescos

14h: Galera do Bargunça (Mercado Municipal)

15h30: Vibe A3 (Jardim Público)

17h: Bróco-lhes (Mercado Municipal)

18h30: Bloco do Xú – (Jardim Público)

19h30: Banda Lacrafolia

22h: Vitamina com Cevada (axé baiano)

Distrito de Arcadas – Praça André Jacobsen

19h: Desfile da Império Arcadense / Bateria Mirim/ Mascarados/ Bloco Vai Quem Qué

21h: Roda de Samba da Miscelânea

Centro Esportivo do Trabalhador

19h30: Banda Lacrafolia

22h: Vitamina com Cevada (axé baiano)

Artur Nogueira

Trio elétrico e shows

Horário: das 19h às 2h

Local: Av. Fernando Arens, Centro

Campinas

Bloco do Cupinzeiro

Local: Rua Ângelo Vicentim – Barão Geraldo

Horário: 10h às 15h

Bloco Quebra Coco

Local: Praça Ângelo Carlini – Barão Geraldo

Horário: 9h30 a 12h30

Bloco das Caixeirosas

Local: Praça Durval Pattaro – Barão Geraldo

Horário: 16h às 20h

Bloco Matuá

Local: Praça da Vila São João – Barão Geraldo

Horário: 17h às 21h

JegueGerso

Local: R. José Martins – Barão Geraldo

Horário: 21h às 3h

Escola de Samba Rosas de Prata

Local: Praça Ópera Lo Schiavo – Castelo Branco

Horário: 15h às 21h

Tomá Na Banda

Local: Largo do Rosário – Cambuí

Horário: 14h às 20h

Unidos da Baden Powell

Local: Av Baden Powell 368 – Jardim Nova Europa

Horário: 13h às 18h

Ruffneck Sound System – CarnaReggae PropagaSound

Local: Rua Evaristo Corrêa Viana – Jardim Von Zuben

Horário: 15h às 22h

Bloco da Galinhada

Local: R. Manoel Herculiano da Silva Coelho – Joaquim Egídio

Horário: 16h às 22h

Bloco do Paredão

Local: Praça Beira-Rio – Sousas

Horário: 12h às 20h

Bloco do Cão

Local: Praça Elisa Moretti – Taquaral

Horário: 16h às 19h

Afoxé Ylê Ogum

Local: R. Custodio Teixeira – Vila Georgina

Horário: 13h30 às 18h30

Bloco Demorou Mas Chegou Quebrada da Vila União

Local: Rua Paulo Viana de Souza- Vila União

Horário: 15h30 às 20h30

Espírito Santo do Pinhal

Shows de William & Dorta, Charanga Vinagrinho & Amigos “Acaiabe”, Bloco do Boteco, Bloco Katakoio e Nathália Diniz & Banda

Horário: 15:30h

Local: Praça da Independência

Holambra

Fanfarra Amigos de Holambra, Mesa de bar – samba, Ana Guimarães e Banda

Horário: a partir das 20h

Endereço: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Indaiatuba

Carnaval das Crianças e da Famíliadas

Horário: das 15h às 18h30

Local: Parque da Criança

Carnaval no Paulista

Horário: das 19h às 22h

Local: Jardim Paulista

Itapira

Concentração dos blocos e aulão de dança com Quilograma

Horário: 15h

Local: Estação Fepasa

Saída do Circuito de Bloco

Horário: 16h

Local: Estação Fepasa

Show da banda Astros & Estrelas e bailarinas

Horário: 18h

Local: Parque Juca Mulato

Jaguariúna

Shows: Banda Deixa Rolar, Banda Valquíria, Apresentação de DJ e Bateria Escola de Samba Leões da Vila Padra Anchieta

Horário: das 16h às 21h30

Local: Praça Umbelina Bueno, no Centro

Lindóia

Noite abre alas – às 20h

Desfile da Corte – Rainha e Rei Momo

Desfile de Blocos

Bateria Asas

Show com a Super Banda Agito

Animação com 2 trios elétricos

Louveira

Noite abre alas com desfile e shows

Horário: às 20h

Local: Centro da cidade

Trenzinho de Carnaval

Horário: 11h

Local: Estação Ferroviária

Apresentação da Corporação Musical Progresso Louveirense

Horário: 11h

Local: Estação Ferroviária

Matinê com show da Banda Sky Blue

Horário: 14h

Local: Estação Ferroviária

Oficinas de customização de camisetas, pintura facial, adereços para cabelos e máscaras de carnaval

Horário: 14h

Local: estação ferroviária

Desfile com as Escolas de Samba Chiuaua, Império Paulistana, Tradição e Vila Pasti, seguindo o Trio Elétrico com a Banda HD

Horário: 18h30 acontece a concentração e 19h30 a saída

Local: Avenida José Niero, s/nº – A concentração acontecerá entre os dois armazéns da Ferrovia. O trio elétrico seguirá até a Estação Ferroviária

Apresentação da bateria show da Escola de Samba Império Paulistana

Horário: 20h45

Banda Sky Blue

Horário: 21h30

Mogi Guaçu

Carnaval Família: Guaçu Folia

Horário: das 16h às 00h

Local: Parque dos Ingás

Mogi Mirim

Cortejo dos artistas com a bateria da escola de samba Guaçu Verde e Rosa

Horário: 10h

Local: Da praça Rui Barbosa Até a Praça 250 Anos

Baile e Corte do Carnaval

Horário: 19h

Local: Praça 250 Anos

Monte Alegre do Sul

Desfile de carnaval

Horário: a partir das 20h

Local: Praça Bom Jesus

Morungaba

Show de DJ Pudol

Horário: 20h

Local: Praça dos Imigrantes

Show de Alisson Mello

Horário: 21h

Local: Praça dos Imigrantes

Paulínia

Trio elétrico e banda Swing Are

Horário: das 14h às 19h

Local: Parque Brasil 500, ao lado do Theatro Municipal

Pedreira

Banda Show Santana Folia, com a Corporação Musical Santana, DJ e Show Ritmos

Horário: 19 horas

Local: Praça Ângelo Ferrari

Serra Negra

Atividades recreativas

Horário: das 14h às 17h

Local: Praça João Zelante

Marchinhas de carnaval

Horário: das 20h às 23h

Local: Av. Laudo Natel

Bandas itinerantes – Serra Alegria

Horário: das 14 às 16h

Local: saída na Praça João Zelande, passando pela Praça Sesquicentenário e voltando para a Praça João Zelande

Bandas itinerantes – Serra Alegria 2

Horário: das 14 às 16h

Local: saída na Praça João Zelande, passando pelo Campo do Sete e voltando para a Praça João Zelande

Socorro

“CarnaHelp”

Horário: a partir das 15h

Local: ruas Campos Salles e Treze de Maio

Vinhedo

Desfile com os blocos Bloquete, NKM e Coral da Nova

Horário: das 12h às 19h

Local: ao lado do Parque Municipal

