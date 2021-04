Sabato 17 aprile 2021, ospiti tv: Verissimo, Amici, Tv Talk, Italia Sì!, Ciao Maschio

Sabato 17 aprile ci regala nuove emozioni. Nei programmi e nelle trasmissioni di Mediaset e Rai la fascia pomeridiana e la prima serata si tinge di approfondimenti, spettacolo, attualità e un pizzico di divertimento e ironia.

Da Silvia Toffanin con Verissimo, a Massimo Bernardini con Tv Talk. Da Maria De Filippi a Marco Liorni a Nunzia De Girolamo ecco chi saranno i protagonisti per questo weekend nella giornata di sabato.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni in merito.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Eccezionalmente alle 17.00 ma sempre su Canale 5 Verissimo con Silvia Toffanin con le sue emozionanti interviste. Anche in questa puntata verrà dato ampio spazio ai protagonisti di Amici. Stavolta tocca ai professori, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa; e poi alle concorrenti eliminate: la cantante Enula Bareggi e la ballerina Rosa Di Grazia.

Infine, sarà in studio Marisa Laurito per raccontare la sua lunga carriera e vita piena di aneddoti.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

A Tv Talk con Massimo Bernardini si tratterà del tema più caldo di queste ultime settimane: il caso di Denise Pipitone. Tra gli ospiti che interverranno in merito ci sarà Milo Infante. Le 15.00 di Rai 3 quindi si tingono di giallo ed attualità.

Non mancherà poi un focus anche sulla pandemia e sui suoi aggiornamenti in rapporto alla comunicazione televisiva. Con l’aiuto di Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra si analizzeranno le immagini che arrivano dall’estero e raccontano i primi tentativi di un ritorno alla normalità post-Covid. La domanda però che fa da padrona al dibattito è: la tv riesce a utilizzarle come documenti informativi o solo come pretesto di scontro politico?

In studio ci sarà anche Selvaggia Lucarelli con cui si parlerà di dipendenza affettiva, tema a lei caro perché protagonista del suo ultimo lavoro nato proprio da un’esperienza televisiva. E ancora tra gli ospiti ci saranno Eleonora Daniele che si concentrerà sul suo stile di conduzione ed Enrico Papi che tratterà della ripartenza di Name That Tune.

Questo sarà un buon modo per analizzare una tendenza tv molto gettonata negli ultimi tempi: la trasmissione sempre maggiore di programmi basati sulla leggerezza e il gioco. Ospite della puntata anche il fenomeno delle imitazioni in questa stagione: Vincenzo De Lucia. Ad arricchire il dibattito in studio ci saranno pure Fabio Canino, Massimo Cirri e Riccardo Bocca.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il Serale di Amici in prima serata su Canale 5. La gara diventa sempre più accesa tra gli alunni della scuola più famosa d’Italia e non di meno la concorrenza tra i prof che genera sempre molto divertimento e ironia.

Tra gli ospiti di questa puntata ci sarà Raul Bova, impegnato nella serie tv Buongiorno, mamma! che andrà in onda su Canale 5 da mercoledì 21 aprile. Mentre per il versante musicale ci sarà un’icona della musica nostrana, Loredana Bertè.

Gli ospiti di Marco Liorni ad Italia Sì!

Eccezionalmente alle 15.45, su Rai 1, Italia sì seguirà in diretta i funerali del Principe Filippo di Edimburgo. Tra gli ospiti di Marco Liorni la giornalista Candida Morvillo, che ripercorrerà la storia della famiglia reale inglese e tutti i gossip che sono sempre ruotati attorno. In più ci sarà lo storico Domenico Savini e la contessa Marisela Federici.

In collegamento Marco Varvello, inviato Rai al Castello di Windsor, dove si celebreranno i funerali, e altri ospiti come Shall Shapiro e Carolyn Smith.

Non mancherà ovviamente anche in questa puntata il podio di ItaliaSì! Saliranno Angelo, che ha inventato un altro modo per smettere di russare; Rudina, in difesa degli anziani genitori che non riescono a entrare nella propria casa; Franco Aramini, per la sparizione di un crocifisso d’oro sostituito con un crocifisso di plastica costruito a modello dell’originale.

In collegamento in più Elia il camminatore, in giro per l’Italia a piedi. E poi Paola Tavella e per il tema Covid ci sarà Cinzia, che ha visto sua madre morire di Coronavirus a causa di un medico negazionista. In ultimo la dottoressa Fulvia Pimpinelli, per mostrare come funziona il test rapido israeliano che accorcia i tempi di attesa.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Dalle ore 24.30 su Rai 1 Nunzia De Girolamo e il suo salotto in Ciao Maschio. Tra gli ospiti tutti al maschile come sempre ci saranno: Gigi Marzullo, giornalista e noto conduttore, Clementino, rapper di origini partenopee, che intervallerà il racconto del suo passato con le note di uno dei suoi pezzi più noti e Alessandro Tersigni, attore e protagonista della celebre serie tv Il Paradiso delle signore.

Non mancherà l’ironia di Drusilla Foer e l’interazione dei telespettatori tramite social.