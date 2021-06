sabato-19-giugno-2021,-ospiti-tv-e-anticipazioni-verissimo

Terzo weekend di giugno e le trasmissioni televisive che ci hanno tenuto compagnia nel corso dell’ultima stagione cominciano ad andare ufficialmente in vacanza. In più, con l’inizio degli Europei di calcio 2020, Rai 1 sarà impegnata a trasmettere i principali match tra le squadre. In particolare, nel corso del pomeriggio di sabato 19 giugno, la prima rete andrà in onda con la partita tra Portogallo e Germania, a partire dalle 17:30.

Terminato l’appuntamento quindi con Marco Liorni e il suo programma, Italia Sì! che tornerà dal prossimo settembre. In prima serata, inoltre, Rai 1 trasmetterà in diretta la sfida anche tra la nazionale spagnola dell’allenatore Luis Enrique e quella polacca del commissario tecnico, Paulo Sousa.

Per quanto riguarda il fronte Mediaset, invece, Canale 5 accompagnerà i propri telespettatori con il consueto appuntamento con le storie di Verissimo. In prima serata, inoltre, andrà in replica il programma musicale condotto da Gerry Scotti, The Winner Is….

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo – Le storie

Nuovo appuntamento del weekend con Silvia Toffanin e il suo programma dedicato al racconto delle storie dei personaggi famosi più in vista, Verissimo. In occasione della fine della messa in onda della seguita trasmissione di Canale 5, Verissimo verrà trasmesso in una versione nuova. Verranno riprese le più belle interviste realizzate nel corso dell’ultima stagione tv da Silvia Toffanin. Inoltre, anche tanti nuovi contributi inediti.

In particolare, nel corso della puntata di sabato 19 giugno, gli incontri inediti riguarderanno l’attore Pierre Cosso, idolo delle teenager degli anni ’80 grazie al film cult, Il tempo delle mele. Ex concorrente di Ballando con le stelle, Cosso si racconterà in un lungo dialogo con la conduttrice.

A seguire, il pubblico della trasmissione televisiva potrà rivedere le interviste fatte a Ornella Vanoni, Emma e Alessandra Amoroso in occasione dell’uscita del loro brano, Pezzo di cuore. E ancora, a Elisa Isoardi, avvenuta prima della sua partenza per L’Isola dei Famosi. Alla conduttrice tv Enrica Bonaccorti e, infine, anche a Cristiano Malgioglio.