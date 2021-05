Sabato 22 maggio 2021, ospiti tv: Verissimo, Tv Talk, Ciao Maschio, Italia Sì

Per sabato 22 maggio tante novità in arrivo. In particolar modo nei programmi di Mediaset e Rai che sono soliti fare compagnia ai telespettatori delle reti in questione.

Dopo la finale di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin con le sue interviste farà emozionare il proprio pubblico accogliendo in studio la vincitrice del programma. Massimo Bernardini e il suo Tv Talk, invece, tratteranno degli argomenti più caldi della settimana. Ultimo appuntamento poi con Ciao Maschio e chissà cosa riserverà il podio di Marco Liorni questa settimana.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Anche la stagione di Verissimo giunge al termine. Questo sabato ci sarà infatti l’ultimo imperdibile appuntamento del programma, sempre alle 15.00 su Canale 5. In primis, Silvia Toffanin intervisterà la nuova vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile, il secondo classificato Sangiovanni e gli altri finalisti del talent: Deddy, Aka7even e il ballerino Alessandro.

Un’altra ex allieva del talent, ormai affermata cantante, sarà in studio: Emma che, dopo la pausa forzata per la pandemia, sarà la prima a ripartire con il suo tour dal 3 giugno. Tra gli ospiti anche per raccontarsi Mahmood, sempre per il settore musicale.

E ancora, un’imperdibile Vera Gemma, reduce dall’Isola dei famosi e il racconto e la forza di Gessica Notaro. È previsto anche il ritorno in studio dei Me contro te, ovvero Luì e Sofì, coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco tempo un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.

Da sabato 29 maggio per 5 settimane al posto della solita puntata del programma di Silvia Toffanin verrà mandato in onda Verissimo- le storie, una raccolta delle interviste fatte in questa stagione con tanti contenuti inediti.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Nella puntata di Tv Talk di questo sabato, Massimo Bernardini condurrà un’attenta analisi sulla nuova edizione di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Per l’appunto, Michele Serra e Michela Marzano parleranno della presenza delle donne in tv. La domanda su cui verterà il confronto sarà la seguente: il caso di Rula Jebreal e la trasmissione Propaganda Live è solo ansia da quote rosa televisive o l’occasione per provare a fare un passo avanti?

Si rifletterà poi sul rapporto tra virologi e tv in seguito alle riaperture che sembrano minare il ruolo mediatico degli specialisti. Con Monica Setta e Maria Volpe del Corriere della Sera, invece, si commenterà la stagione appena conclusa di Amici.

Spazio poi al racconto di Chloe Facchini, la chef transgender ospitata nella trasmissione di Antonella Clerici. Infine Nicola Savino, Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Giorgio Simonelli parleranno de Le Iene di quest’anno, delle grandi coppie di conduttori nella storia della tv e dell’ Eurovision 2021, importante evento di ripartenza per la musica internazionale.

In ultimo, ma non meno importante, omaggio a Franco Battiato, che ci ha lasciato pochi giorni fa.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Ultima puntata di Ciao Maschio questo sabato dalle 00.45 su Rai 1. Chiuderanno in bellezza la stagione della trasmissione di Nunzia De Girolamo Alessandro Zan, parlamentare e attivista LGBT, fautore del noto DDL ZAN; Marcello Masi, conduttore e volto storico Rai che si racconterà tra carriera e vita privata; e poi Federico Quaranta, conduttore televisivo e radiofonico specializzato nei suoi programmi nel raccontare il nostro Paese fra territorio ed enogastronomia.

Tema centrale della puntata sarà la diversità e il superamento degli stereotipi.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì!

Solito appuntamento alle 16.45 con ItaliaSì!. In questa puntata salirà sul podio Fabrizio Scorza, che ha filmato un UFO vicino alle Frecce Tricolori. Ci sarà poi Viky per avvisare sulla truffa del finto disabile, e ancora Manuel Mercuri, acrobata e ballerino nei musical, ora star del web che parlerà della sua storia lanciando il messaggio di non arrendersi mai.

Marco Restaino della Società Adriatica di Speleologia di Trieste invece racconterà come generazioni di speleologi stiano cercando il percorso sotterraneo del Timavo, uno dei fiumi più misteriosi al mondo. Infine, la storia di Giovanna, che non riesce a trovare lavoro per il suo aspetto esteriore.