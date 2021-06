sabato-26-giugno-2021,-ospiti-tv-e-anticipazioni-verissimo

È arrivata ormai l’estate e anche per conduttori e conduttrici televisivi è tempo di vacanze. Da Mediaset a Rai, le trasmissioni che sono solite andare in onda in fascia serale e pomeridiana sono state sospese per la pausa estiva.

Ancora per questo weekend ci sarà Verissimo, che ha rilanciato il programma nella sua attuale versione Verissimo – Le storie, un format che replica per i telespettatori più affezionati dello show le interviste più emozionanti e propone materiali inediti al suo pubblico. Quella di sabato 26 giugno però sarà l’ultima puntata.

Per quanto riguarda, invece, la rete Rai sul primo canale andrà in onda dalle 20.30 l’Euro 2020. Questa volta gli Azzurri di Mancini affronteranno a sorpresa negli ottavi di finale l’Austria, mattatrice della più quotata Ucraina.

Mentre su Canale 5 dalle 21.30 ci sarà la fiction Grand Hotel – Intrighi e passioni, dopo un cambio del giorno di programmazione dal mercoledì al sabato per l’inizio di Temptation Island. Il programma andrà in onda infatti da mercoledì 30 giugno.

Di seguito, tutte le anticipazioni, comprensivi degli ospiti che saranno protagonisti del programma condotto da Silvia Toffanin, Verissimo – Le storie in onda dalle 16.00 per tutto il pomeriggio, fino alle 18.44. A seguire verrà dato spazio a Caduta libera – estate, condotto da Gerry Scotti.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo – Le storie

Ultimo appuntamento con Verissimo- Le storie. Anche in questa puntata Silvia Toffanin presenterà le più belle interviste della stagione che hanno colpito maggiormente il pubblico televisivo. Oltre a questo, ci saranno anche contributi mai visti.

Tra questi la conduttrice accoglierà in studio il cantautore spagnolo Alvaro Soler, attivo nell’attuale scenario musicale con il suo nuovissimo singolo Sì te vas. Non solo, tra le interviste che i telespettatori potranno assaporare nella prossima puntata di Verissimo – Le storie saranno compresi gli interventi di celebri personalità del mondo dello spettacolo. Da Marisa Laurito e Lapo Elkann fino a Lorella Cuccarini, reduce dall’esperienza come giudice di Amici di Maria De Filippi.

Per poi passare al settore musicale con Pupo, che nella stagione televisiva passata abbiamo visto nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini; a Orietta Berti, protagonista in diversi show televisivi e alle prese con il nuovissimo singolo in collaborazione con il Fedez e Achille Lauro.