sabato-3/7-la-presentazione-della-costituzione-etica-della-federazione-nazionale-tsrm-e-pstrp.

La Federazione nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha realizzato la sua Costituzione etica, un documento dove saranno affrontati tutti i principali aspetti che devono caratterizzare l’esercizio di una professione sanitaria, in modo da garantire tutti i cittadini italiani.

Questo documento sarà presentato sabato 3 luglio col seguente programma:

Ore 10.00-13.30

Auditorium Antonianum

viale Manzoni, 1.

ROMA

ore 13.30 CONFERENZA STAMPA

presso la sala stampa Auditorium Antonianum

Tra gli altri, parteciperanno:

Roberto Speranza, Ministro della Salute, Teresa Calandra, Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, Alessandro Beux, Consigliere FNO TSRM e PSTRP, Delega ai rapporti istituzionali ed agli aspetti giuridici e medico-legali, Laila Perciballi, Avvocato referente per le relazioni con la cittadinanza e la promozione dei valori dell’Ordine per la FNO TSRM e PSTRP. Don Massimo Angelelli, Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute CEI

L’agenda della mattinata sarà invece la seguente:

10:00 – 10:30 Introduzione Teresa Calandra Presidente della Federazione TSRM e PSTRP

10:30 – 11:00 Saluti istituzionali e intervento del Ministro Roberto Speranza

11:00 – 13:30 Presentazione della Costituzione etica

13:30 – Conferenza stampa

14.00 – Light lunch