Sabato 3 aprile 2021, ospiti tv: Verissimo, Amici, Ciao Maschio, Italia Sì!

Tornano i salotti e i programmi televisivi più seguiti del sabato sera. Anche questa settimana i padroni di casa di ciascuna trasmissione hanno in serbo per il proprio pubblico fantastiche sorprese e un’ampia rosa di ospiti importanti.

Ecco tutte le anticipazioni e i vip che animeranno questo sabato 3 aprile nelle reti Mediaset e Rai.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Nuovo appuntamento con Verissimo alle ore 15.30. Tra gli ospiti di questa settimana Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio Max Pezzali che presenterà in anteprima Max90, il libro dedicato al suo percorso, ai miti e alle emozioni degli anni ’90.

Oltre a lui ci saranno Fabio Volo che parlerà anche del suo nuovo film Genitori vs influencer e Alessio Boni, diventato papà e scrittore. Per la prima volta a Verissimo in studio anche Anna Mazzamauro. E poi ancora Francesca Michielin, reduce dal Festival di Sanremo.

Per concludere, i tre opinionisti de L’Isola dei famosi: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi; ed i protagonisti della nuova fiction di Canale 5, Svegliati amore: Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì!

Alle 16.45 torna Marco Liorni con Italia Sì! su Rai 1. Nella puntata di domani Giuseppe, 21 anni porterà la sua testimonianza avendo sofferto di bulimia e anoressia e della sua nuova esperienza: ad oggi infatti è un influencer grazie alle sue ricette a basso contenuto calorico.

Gigi Miseferi sarà invece sulle tracce di una leonessa avvistata vicino Pisa. Sul podio ci sarà anche l’autista di uno scuolabus che l’ha avvistata per prima. In più la storia di Roberto, laureato in ingegneria aerospaziale, che ha trovato un metodo per spronare i giovani ad avvicinarsi alla scienza. Tra gli ospiti anche Lidia Bastianich, chef apprezzatissima negli Stati Uniti, e mamma del celebre Joe, racconterà la sua storia di emigrazione e realizzazione professionale.

Non mancherà la storia di Giulia, Alfiere della Repubblica perché ha salvato Chiara da un investimento e per salvarla ha perso una gamba. E poi Giovanna Civitillo, reduce della conduzione del Prima Festival, racconterà come riesce a conciliare il suo ruolo di donna dello spettacolo, mamma e moglie.

Salirà successivamente sul podio Gianni D’Accolti, papà di Davide, ucciso da un pirata della strada nel 2016 e chiederà la revoca della cittadinanza perché non si sente tutelato dalla Giustizia Italiana. Mentre in collegamento da Malpensa Caterina Varvello farà parlare chi raggiunge mete turistiche straniere per Pasqua, mentre l’Italia è in zona rossa.

Ovviamente si parlerà anche di Covid e poi spazio a Camilla, l’imprenditrice divenuta famosa per la sua foto accasciata davanti alla cucina, un simbolo della ristorazione in ginocchio a causa della pandemia. In ultimo ci sarà Umberto Tozzi che il 10 aprile farà un concerto in streaming. Il ricavato andrà a sostegno dei suoi musicisti e il suo staff tecnico fermo da un anno.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Terzo appuntamento per il Serale di Amici. Il cerchio si restringe tra gli alunni della scuola più famosa d’Italia e i professori sono più agguerriti che mai.

Maria De Filippi ancora una volta punta sui comici Pio e Amedeo. Mentre nella scena musicale stavolta sarà protagonista Madame, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Per questo sabato sulle poltrone viola di Nunzia De Girolamo su Rai 1 siederanno: Gigi D’Alessio, cantautore di enorme successo, Giampiero Ingrassia, attore e personaggio televisivo, che ripercorrerà alcune tappe della sua carriera teatrale, cinematografica e televisiva.

E ancora, Pino Insegno, doppiatore, conduttore televisivo, comico, che si racconterà attraversi i soliti tre aggettivi che determinano le sembianze caratteriali di ogni ospite. Tema centrale della trasmissione per questa settimana sarà il mestiere di genitore.

Non mancherà l’ironia di Drusilla Foer e quella dei telespettatori che potranno interagire via social.