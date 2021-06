Sabato 5 giugno 2021, ospiti tv: Verissimo, Italia Sì e Tributo a Ennio Morricone

Primo weekend di giugno che ci avvia verso la fine della stagione televisiva. Dopo l”arrivederci a settembre dato da Tv Talk e la fine della trasmissione serale di Carlo Conti, Top Dieci, sabato 5 giugno sarà caratterizzato dai due talk pomeridiano delle due reti ammiraglie: Verissimo e Italia Sì. Infine, in prima serata, su Rai 1, andrà in onda la serata evento de Il Volo con l’omaggio al Maestro Ennio Morricone.

La stagione tv sta giungendo al termine e la maggior parte dei programmi del daytime e della prima serata hanno salutato i propri telespettatori. Ma Mediaset e Rai non abbandoneranno il loro affezionato pubblico e lo accompagneranno lungo tutto il pomeriggio con gli ospiti più amati, seguendo da vicino anche i risvolti dell’attualità.

Verissimo: Silvia Toffanin saluta il pubblico con le storie più belle della stagione

Quella di sabato 5 giugno sarà una puntata dedicata alle storie più belle realizzate nell’ultima stagione di Verissimo. Ma non solo, Silvia Toffanin accoglierà anche diversi ospiti con interviste inedite. Tra gli incontri più importanti, quello con il cantautore e scrittore, Simone Cristicchi, che converserà con la conduttrice circa la possibilità di essere felici e dichiarerà la sua ricetta per riuscire a vivere senza rimorsi. A seguire, lunga intervista anche alla ballerina e coreografa, Elena D’Amario. Nata come stella ad Amici di Maria De Filippi, oggi danzatrice famosa in tutto il mondo.

Infine, Verissimo riproporrà le interviste più emozionanti della stagione, tra le più importanti quella di Tiziano Ferro, Asia Argento, Rita Pavone e Gerry Scotti con Rudy Zerbi.

Italia Sì: Marco Liorni all’ultima puntata di stagione

Sabato 5 giugno, alle 16.45 su Rai1, andrà in onda l’ultima puntata della terza edizione di ItaliaSì! Si conclude un’annata particolare, difficile per certi versi, ma anche bella, con tanti incontri e sorprese. Il programma ha cercato di raccontare questa Italia un po’ sconcertata, ma piena di voglia di ripartire e di riaprirsi al futuro, ha dato voce a tutti gli appelli del pubblico, perché in fondo in ognuno di essi si nascondeva una speranza. È stato un viaggio a volte commovente, a volte divertente, pieno di racconti, e di avvenimenti. E in questa ultima puntata se ne ripercorrerà qualcuno, per rivedere quei volti e scoprire se e come sono andate a finire le loro storie.

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone: gli ospiti della serata evento

Serata evento su Rai 1 in prima serata per rendere omaggio al grande Maestro Ennio Morricone. A ripercorrere i passi della sua grandiosa carriera artistica saranno i tre tenori de Il Volo. Il primo concerto in diretta tv dall’Arena di Verona per il gruppo formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Oltre a omaggiare il grande compositore italiano, i trio festeggerà dal palco anche i 10 anni di carriera e amicizia. L’orchestra sarà diretta dal Maestro Marcello Rota. Al fianco dei tre tenori si avvicenderanno numerosi ospiti, tra cui Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. La lunga diretta sarà trasmessa anche negli Stati Uniti d’America, grazie alla rete PBS.