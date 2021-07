Sabato se” il nuovo singolo del cantautore romano Scapigliati

In tutti gli store digitali “Sabato se”, il nuovo singolo del cantautore romano Tiziano Scapigliati (una roduzione Fat Sound Studio)

Roma – “Se avete presente il mare d’estate, le follie e i piaceri, allora già siete nella canzone.” (Scapigliati)

Lyric video “Sabato se“: https://youtu.be/-q-1aZABaN8

Un brano trascinante che rimane in testa fin da subito, che ci catapulta in un chiosco sulla spiaggia dove si consumano drink e flirt. Una canzone immediata, senza intro, dove la vocalità del cantautore travolge fin dall’inizio virando su un inciso decisamente riconoscibile. Una traccia estiva semplice ma molto efficace, che guida per mano l’immaginazione attraverso le scene descritte dall’artista.

Biografia

Scapigliati porta la dicitura Roma sulla carta d’identità alla voce luogo di nascita. L’anno è il 1993 e già da bambino manifesta la passione per il canto. Durante l’adolescenza studia chitarra con vari maestri tra cui Pietro Bisigniani (primo basso del coro privato della cappella Sistina) vantando positive incursioni anche in matrimoni celebrati dal sindaco di Roma all’epoca, Marino. Per poi concentrarsi nel lavoro di tutti i giorni come cuoco. La passione per la musica cresce, così che Scapigliati, al secolo Tiziano, comincia a scrivere la prime canzoni e prende lezioni di canto professionali con il vocal coach Fulvio Tomaino. Partecipa a vari contest musicali e concorsi ottenendo buoni risultati e intraprende un’attività di musica dal vivo sia come solista, sia assieme ad alcune formazioni della Capitale. Negli ultimi anni, lasciandosi contaminare da diverse influenze musicali, compone una manciata di brani come Non conta niente, America, Figlio di…, I Mostri, Ciliegie, Norimberga, Caramelle o Gameboy e Camilla (contro l’omofobia) tutti singoli pubblicati ufficialmente. Scapigliati è ora in studio di registrazione a lavorare su brani di prossima pubblicazione, pronto ad espandere le sue conoscenze musicali e condividerle con chi ama la musica almeno quanto lui. Discografia: Non conta niente; America; Figlio di…; I Mostri; Ciliegie; Norimberga; Caramelle o Gameboy; Camilla.