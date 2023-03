Sabesp abre 46 vagas para programa jovem aprendiz no Vale do Paraíba e região

Neste ano, alunos que já terminaram o ensino médio também poderão se inscrever; há vagas para pessoas com deficiência (PCD). A Sabesp está com 46 vagas abertas para o programa jovem aprendiz nas cidades do Vale do Paraíba e região. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (6) e seguem até às 14h do dia 3 de abril.

As oportunidades são para jovens de 14 anos a 22 anos e 6 meses. Os interessados podem ser estudantes de escolas públicas ou privadas e precisam estar cursando o ensino médio ou já terem concluído os estudos.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas. A seleção será feita por meio de análise do histórico escolar do último ano cursado pelo candidato. Há um custo de R$ 30 para se inscrever, mas o pedido de isenção pode ser realizado até o dia 10 de março.

O programa é uma parceria da Sabesp e do Senai de São Paulo. Os selecionados irão atuar como assistentes administrativos e terão remuneração de R$ 651 além de vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais. O contrato pode durar até 18 meses.

Ao todo, das 46 vagas, duas são para pessoas com deficiência (PCD). Uma oportunidade em São José dos Campos e outra em Caraguatatuba.

Vittorio Ferla