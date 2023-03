sabesp-abre-processo-seletivo-para-jovens-aprendizes-do-interior-e-litoral-de-sp

São 48 vagas distribuídas em cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Sabesp abre processo seletivo para jovens aprendizes da Baixada Santista e Vale do Ribeira

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu as inscrições do processo seletivo para jovens aprendizes. São 48 vagas distribuídas em cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e no Vale do Ribeira, no interior do Estado.

As oportunidades são para estudantes de 14 a 22 anos e 6 meses, que estejam no Ensino Médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de instituições de ensino públicas ou privadas. Os interessados devem se inscrever pelo site da Sabesp até às 14h do dia 3 de abril.

Confira o número de vagas por cidade abaixo:

Vagas do Programa Aprendiz 2023

Segundo a Sabesp, o processo seletivo será feito por meio de análise do histórico escolar do último ano cursado pelo candidato. Os critérios de desempate serão: A maior nota em Língua Portuguesa e Matemática, instituição pública, maior de idade e ordem do número de inscrição.

Os aprendizes terão direito à remuneração no valor de R$ 651 com benefícios, sendo eles: vale refeição, vale transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais.

O contrato terá duração máxima de 18 meses e, ao término do programa, os jovens receberão certificado de qualificação profissional de Assistente Administrativo pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

