Sabesp abre vagas em Franca e região para Programa Aprendiz; veja como se inscrever

Inscrições vão até 3 de abril. Em 2023, jovens que já tenham concluído o ensino médio também poderão participar. Sabesp de Franca, SP, tem 10 vagas abertas pelo Programa Aprendiz 2023

Divulgação

A Sabesp está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa Aprendiz 2023. Em Franca (SP) e outras cidades da regional são 24 vagas disponíveis para a qualificação de assistente administrativo.

As inscrições acontecem de forma online e vão até 3 de abril. As oportunidades são para estudantes do ensino médio ou educação de jovens e adultos (EJA).

A novidade é que, em 2023, jovens que já tenham concluído o ensino médio poderão participar também.

Quem pode se inscrever?

Para participar do processo seletivo basta de 14 a 22 anos e seis meses. Também é necessário ter concluído ou estar estudando no ensino médio ou EJA em escola pública ou privada.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas até 3 de abril pelo link e é necessário pagar uma taxa de R$ 30. Quem quiser solicitar a isenção ou redução de 50% do pagamento precisa efetuar o requerimento até 10 de março, de acordo com as normas do edital.

Como é o processo seletivo?

A seleção é feita pela Fundação Carlos Chagas, por meio da análise do histórico escolar do último ano cursado pelo candidato. Caso haja notas finais iguais, será considerada a maior nota em língua portuguesa, em matemática, ter cursado o último ano em escola pública, maior idade e ordem de inscrição.

No total, são distribuídas 476 vagas na região metropolitana de São Paulo, interior e litoral, sendo que 24 são para a região de Franca.

Como é o programa?

Os aprendizes receberão um certificado de qualificação profissional na área de assistente administrativo ao final do programa. O contrato pode durar até 18 meses e o participante terá uma remuneração no valor de R$ 651, além de vale alimentação, transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais.

Vagas na região de Franca (SP)

Além de Franca, onde há dez vagas, há oportunidades em cidades como Pedregulho, Cajuru, Guariba, Igarapava, Miguelópolis e Santa Rosa de Viterbo.

O Programa Aprendiz é uma parceria da Sabesp com o Senai-SP. Mais informações estão disponíveis pelo site da responsável pelo processo seletivo ou pelo telefone (11) 3723-4388.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla