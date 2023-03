Sabesp é multada em R$ 818 mil após contaminação de solo na Rua Goiás em Santos, SP

Autuação junto a empresa foi realizada na segunda-feira (6) e cumpre o estabelecido na Lei Complementar 817/2013, que dispõe sobre o controle ambiental no município. Cratera se abriu na rua Goiás, em Santos

Katharina Garcia

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, multou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em R$ 818 mil pela contaminação do solo da Rua Goiás. A autuação junto a empresa foi realizada na segunda-feira (6) e cumpre o estabelecido na Lei Complementar 817/2013, que dispõe sobre o controle ambiental no município.

O dano foi causado por um vazamento de esgoto, no dia 23 de fevereiro. No mesmo dia, uma grande cratera se abriu no local e engoliu uma motocicleta que passava pela rua. O motociclista ‘voou’ e, com a queda, sofreu ferimentos. Ele foi encaminhado a Santa Casa de Santos.

Além da multa, a administração municipal enviou um ofício à concessionária de água e esgoto solicitando o reparo imediato do trecho afetado e também a realização de todas as obras necessárias na rede adutora, desde a Avenida Conselheiro Nébias até o canal 3.

A Sabesp informou que está limpando a rede coletora, por meio de hidrojateamento, e também fazendo o mapeamento para verificação da extensão das obras necessárias e a metodologia construtiva que será adotada.

Rua Goiás

