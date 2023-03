Sabesp interrompe abastecimento de água nas cidades de Hortolândia e Monte Mor neste domingo

Interrupção ocorre para um procedimento de manutenção do sistema de captação de água no Rio Jaguari, diz prefeitura. Serviço deve começar a ser restabelecido na madrugada. Vista aérea de Hortolândia

Reprodução/EPTV

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) irá interromper o abastecimento de água para todos os moradores de Hortolândia (SP) e Monte Mor (SP) a partir das 6h deste domingo (2). Segundo a prefeitura, a interrupção ocorre para um procedimento de manutenção do sistema de captação de água no Rio Jaguari.

Está programado que o serviço seja restabelecido aos poucos, a partir da madrugada de domingo para segunda (3). Há, no entanto, a possibilidade de que algumas localidades só tenham o abastecimento normalizado na terça-feira (4), informaram as administrações municipais.

Durante a interrupção do abastecimento, serão destinados caminhões-pipa para prédios públicos, como escolas e hospitais. A Sabesp recomenda aos moradores que priorizem o uso da água das caixas d’água para higiene e alimentação.

Para mais informações ou em caso de emergência, a Sabesp disponibiliza os telefones 195 ou 0800 055 0195 (ligação gratuita) e (11) 3388-8000 (WhatsApp).

