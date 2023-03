Sabesp realiza vistoria em trecho de asfalto que cedeu na Rua Goiás em Santos, SP

Inspeção teve o objetivo de definir a melhor tubulação de esgoto coletor que passará desde a Avenida Conselheiro Nébias até a Avenida Washington Luiz, no canal 3. Sabesp faz vistoria na Rua Goiás para que evitar novos buracos na via

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) iniciou uma vistoria na Rua Goiás, em Santos, no litoral de São Paulo, após uma grande cratera se abrir no asfalto e engolir uma motocicleta. O motorista ficou gravemente ferido.

A inspeção teve o objetivo de definir a melhor tubulação de esgoto coletor que passará desde a Avenida Conselheiro Nébias até a Avenida Washington Luiz, no canal 3. Além disso, será verificado se ainda há o risco de novos desabamentos no local.

Em paralelo as vistorias, a Companhia está providenciando a limpeza do interior da tubulação para, em breve, ser programada uma filmagem que auxiliará na definição de estratégia e das tecnologias a serem implantadas para a contratação das obras.

Para a execução desses serviços, a Sabesp e a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos (CET) farão o bloqueio no trânsito, que devem durar cerca de um mês. Rotas alternativas serão informadas pelos agentes e por placas de informações instaladas no local.

Sabesp realiza vistoria em trecho de asfalto que cedeu na Rua Goiás em Santos

Marcella Pierotti

Interdições

Na quinta-feira (30), os trabalhos foram realizados da Avenida Conselheiro Nébias até a Rua Armando Sales de Oliveira. Segundo a Sabesp, a partir desta sexta-feira (31), as interdições serão no trecho entre a Avenida Washington Luiz e a Rua Tocantins. Os veículos ficarão proibidos de circular no local, das 9h às 17h. O tráfego de veículos será liberado durante a noite e início da manhã.

Acidente grave

Uma grande cratera se abriu na rua Goiás em Santos, no litoral de São Paulo, e engoliu uma motocicleta que passava pelo local no dia 23 de fevereiro. O motociclista ‘voou’ e, com a queda, sofreu ferimentos. Ele foi encaminhado a Santa Casa de Santos.

O acidente aconteceu, por volta das 2h, em um trecho próximo à Rua Armando Sales de Oliveira. Segundo a Prefeitura de Santos, o buraco se abriu no asfalto próximo ao n°50.

Asfalto cede, ‘engole’ moto e motorista ‘voa’ em rua do litoral de SP

Lucia Paiva

Histórico

Além desse caso, em janeiro e abril de 2022, foram registradas duas ocorrências com buracos naquela área, ambas com caminhões envolvidos. Em janeiro, entre os dias 15 e 16, o trecho entre as ruas Goiás e Assis Corrêa foi bloqueado para manutenção da rede coletora de esgoto.

Na época, a Sabesp destacou que o tempo do serviço era necessário para poder alcançar o coletor-tronco de esgoto, que fica cerca de 5 metros abaixo da via.

Porém, mesmo com a manutenção, no dia 28 de janeiro as rodas traseiras de um caminhão de coleta de lixo doméstico foram ‘engolidas’ por um buraco que se abriu no asfalto na Rua Goiás, próximo à Avenida Washington Luís. Ninguém ficou ferido.

No dia 1º de abril de 2022, um caminhão responsável pela iluminação pública ficou preso em uma cratera e foi necessário um guindaste para auxiliar na remoção do veículo.

Na ocasião, a Sabesp lamentou o ocorrido e esclareceu que tinha dado início ao processo de contratação de obras para a recuperação definitiva das tubulações de grandes diâmetros, que compõem a infraestrutura para coleta dos esgotos da Rua Goiás.

Incidente aconteceu na Rua Goiás em Santos, SP

g1 Santos

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200