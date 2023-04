Sabesp vai analisar rede de esgoto em áreas próximas à Rua Goiás, em Santos, SP, para evitar novas crateras

Trabalho busca definir o melhor diagnóstico da tubulação coletora de esgoto. Sabesp realiza vistoria em vias de Santos próximas à Rua Goiás, onde alguns buracos já surgiram

Marcella Pierotti

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai analisar tubulações de esgoto próximas à Rua Goiás, em Santos, no litoral de SP, já que uma série de crateras já se abriram no asfalto da via. Conforme a companhia, os serviços buscam diagnosticar eventuais problemas na tubulação coletora de esgoto para antecipar os reparos.

Segundo a Sabesp, o serviço vai acontecer da Avenida Conselheiro Nébias até a Avenida Washington Luiz. Os trabalhos começaram na última quinta-feira (30) e a previsão é que terminem em um mês, no final de abril.

Os serviços estão programados por quadras e, nesta semana, ocorrem entre a Avenida Washington Luiz e a Rua Tocantins.

Os bloqueios no trânsito serão previamente informados e acontecerão sempre das 9h às 17h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de Santos estabelecerá rotas alternativas.

Crateras na Rua Goiás

No dia 28 de janeiro de 2022, as rodas traseiras de um caminhão de coleta de lixo doméstico foram ‘engolidas’ por um buraco que se abriu no asfalto da Rua Goiás. Em abril do mesmo ano, um novo buraco se abriu na via, no mesmo ponto em que a Sabesp já havia fechado uma cratera dias antes.

Em 23 de fevereiro de 2023, outra grande cratera se abriu na Rua Goiás e ‘engoliu’ uma motocicleta que passava pelo local. Na ocasião, a Secretaria de Meio Ambiente de Santos multou a Sabesp em R$ 818 mil pela contaminação do solo no trecho da via.

