Sabor de Casa 2 anos: enquete escolhe receitas de telespectadores da região de Campinas para ganharem releituras de chefs

Dez passo a passos mais vistos na página do quadro do EPTV1 no g1 participam de votação a partir desta quarta (8). Cinco mais votados ganharão nova versão pelas mãos de profissionais da gastronomia. O quadro Sabor de Casa completa dois anos no ar no mês de março. Para celebrar a data, o g1 e a EPTV, afiliada da TV Globo, prepararam uma enquete para que o público escolha as melhores receitas caseiras dos telespectadores nesse período. As cinco mais votadas ganharão uma releitura de um chef de cozinha com exibição no EPTV1.

A votação abre nesta quarta-feira (8) e segue até o próximo dia 15 de fevereiro. Foram pré-selecionados para a enquete os dez pratos mais vistos pelos internautas na página do g1 do quadro.

Os escolhidos do público serão anunciados durante o EPTV1 do dia 15 de fevereiro. Cada um será elaborado por chefs da região de Campinas com uma apresentação profissional. O autor ou autora do prato acompanhará o desafio.

As exibições das releituras ocorrerão nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 de março, durante o telejornal.

Abaixo, veja os dez pratos pré-selecionados (clique sobre cada um para conferir a receita):

Bolo caseiro para vender da Alice Medeiros, de Hortolândia

Bolo de Pamonha da Soraia, de Campinas

Berinjela à parmegiana da Marilaura, de Campinas

Coxinha de frango da Diane, de Itapira

Rapadurinha de chocolate da Antonieta, de Campinas

Broinha de fubá da Patrícia, de Piracicaba

Baguete recheada da Carla, de Sumaré

Rosca doce da Andreia, de Mogi Guaç

Brownie de chocolate e nozes da Karime, de Campinas

Torta de frango da ‘vó Anna’, de Sumaré

