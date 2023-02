Sabor de Casa 2 anos: veja as 5 receitas de telespectadores da região de Campinas que ganharão releituras de chefs

Dez passo a passos mais vistos na página do quadro do EPTV1 no g1 participaram da votação. Pratos escolhidos serão elaborados com uma apresentação profissional em março. Em comemoração aos dois anos do quadro Sabor de Casa, celebrados em março, o g1 e a EPTV, afiliada da TV Globo, realizaram uma enquete para que o público escolhesse as melhores receitas caseiras dos telespectadores nesse período.

A votação com os dez pratos mais vistos pelos internautas na página do g1 teve início no último dia 8 de fevereiro e chegou ao fim nesta quarta-feira (15). Ao todo, foram 117.844 votos.

As cinco receitas mais votadas e que ganharão a releitura de um chef de cozinha com exibição no EPTV1 foram:

1. Berinjela à parmegiana da Marilaura, de Campinas – 24,17%

‘Sabor de Casa’: aprenda a fazer a parmegiana de berinjela da Marilaura, de Campinas

2. Torta de frango da ‘vó Anna’, de Sumaré – 19,02%

‘Sabor de Casa’: aprenda a fazer a torta de frango da Luciani

3. Baguete recheada da Carla, de Sumaré – 17,49%

‘Sabor de Casa’: veja como fazer a baguete recheada de Carla

4. Rosca doce da Andreia, de Mogi Guaçu – 12,98%

‘Sabor de Casa’: veja como fazer a receita de rosca recheada da Andréia Tomazeti

5. Rapadurinha de chocolate da Antonieta, de Campinas – 10,25%

‘Sabor de Casa’: aprenda a fazer rapadura de chocolate com as irmãs Rachel e Thaís

Releituras

Cada um desses será elaborado por chefs da região de Campinas com uma apresentação profissional. O autor ou autora do prato acompanhará o desafio.

As exibições das releituras ocorrerão nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 de março, durante o telejornal.

