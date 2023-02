Sabor de Casa: aprenda a fazer pão trançado com parmesão e espinafre do chef Benedito Tersi

A receita foi criada nas aulas de gastronomia do chef e faz sucesso entre alunos. ‘Sabor de Casa’: aprenda a fazer um delicioso pão trançado

Receita concebida para as aulas de panificação que ministra, o pão trançado com parmesão e espinafre do chef Benedito Tersi fez tanto sucesso entre os alunos que virou tradição.

“Sempre para recepcionar os alunos, a gente coloca um pão desse e tem agradado todo mundo, não só os alunos, como também familiares. Sempre que a gente vai receber alguém importante para nós, nós usamos essa receita”, diz.

Sabor de Casa: chef ensina o preparo de pão trançado com parmesão e espinafre

Eulâmpio Vianna Neto

Nascido em Birigui (SP) e formado em gastronomia pela Universidade São Francisco (USF), o cozinheiro mora h[a 18 anos em Campinas e atua há sete como professor de gastronomia.

O chef conta que começou ministrando aulas para crianças em escolas de Campinas e Valinhos (SP). Depois, foi contratado por um instituto de gastronomia, até abrir seu próprio negócio em 2021.

Em seu “espaço de convívio gastronômico”, além de aulas, o chef promove eventos inusitados como jantares às cegas, onde recebe os clientes vendados.

No “Sabor de Casa” do EPTV 1 desta quarta-feira (8), Benedito mostra o passa a passo da receita que é sucesso entre alunos de gastronomia de Campinas para toda a área de cobertura da EPTV. Veja abaixo a receita e o modo de preparo.

O chef Benedito Tersi ensinou sua receita de pão trançado com parmesão e espinafre ao Sabor de Casa

Pão trançado com parmesão e espinafre

Ingredientes

250g de farinha de trigo

15g de fermento biológico seco

150ml de água

10g de açúcar refinado

4g de sal

15ml de azeite

100g de espinafre picado

50g de parmesão ralado

1 gema (para pincelar)

Modo de preparo

Faça uma esponja utilizando 20g de farinha de trigo, 30ml de água e todo o fermento. Cubra e deixe descansar por 20 minutos até que o fermento seja ativado;

No bowl da batedeira, misture a farinha de trigo restante, o açúcar, o azeite, o sal e a esponja reservada;

Bata em velocidade baixa e vá adicionando água aos poucos a massa até que comece a se formar uma massa lisa e homogênea;

Caso a massa esteja muito úmida, não adicione toda a água;

Sove por cerca de 5 minutos até que a massa fique bem lisa. Deixe fermentar por 30-40 minutos, ou até que a massa dobre de volume;

Volte a massa para a bancada, abra com auxílio de um rolo de macarrão e recheei com o parmesão picado e o parmesão;

Enrole a massa como se fosse um rocambole e depois faça três cortes no sentido vertical. Trance o pão e coloque em uma forma retangular, deixe fermentar até que dobre e volume;

Assim que tiver dobrado de volume, pincele a gema e leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 25 minutos.

