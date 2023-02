Sabor de Casa: aprenda a fazer vegetais recheados com queijo para acompanhar churrasco do Eric Júnior

Sapateiro de profissão e churrasqueiro nas horas vagas, Eric Júnior dos Santos, que mora em Campinas, ensina receitas de tomate, beringela e abobrinha recheada. ‘Sabor de Casa’: aprenda a receita de acompanhamentos de churrasco do Eric

O botucatuense Eric Júnior dos Santos trabalha como sapateiro em Campinas (SP) há 30 anos e se apaixonou pelo churrasco ao assistir vídeos na internet. Atualmente, ele tem o hobbie como forma de se divertir com a família e até de superar traumas. Ao Sabor de Casa, quadro da EPTV, afiliada da TV Globo, Eric ensinou suas receitas de entradinhas que combinam legumes e queijos.

O sapateiro de 46 anos conta que começou a fazer churrasco apenas para aproveitar um espaço que tinha disponível em sua casa. Com a prática, ele começou a postar suas receitas nas redes sociais e criou um perfil exclusivo para postagens sobre o hobbie.

“Faço coisas diferentes e tudo na churrasqueira. Faço arroz na churrasqueira, já fiz macarrão, já fiz nhoque, já fiz tudo na churrasqueira. Fiz até pudim”, conta.

A dica especial do Eric é buscar receitas e adaptar em casa. Para ele, a cozinha é inspiradora e o motivou até a planejar fazer um curso de culinária.

“Comecei a colocar [nos acompanhamentos de churrasco] quatro queijos, cinco queijos, pimenta biquinho, manjericão, coloco orégano, e aí fez sucesso. No passado, eu não tinha essa oportunidade, não me alimentava bem, era o que dava para comer, né? Era ovo, eram alguns legumes, […] então hoje, o que eu puder fazer para comer bem, eu faço.”

No Sabor de Casa desta quarta-feira (15), Eric mostra o passo a passo de algumas receitas que criou e fazem sucesso entre família e amigos. Veja abaixo a receita e o modo de preparo.

Ingredientes

Tomate recheado

Um tomate grande

Gorgonzola em cubos

Cream cheese

Provolone em cubos

Mussarela em cubos

Parmesão ralado

Manjericão

Pimenta biquinho

Orégano

Sal

Azeite

Palitos de dente

Papel alumínio

Berinjela recheada

Uma berinjela

Alho em flocos

Sal

Pimenta do reino

Azeite

Parmesão

Duas fatias de mussarela

Manjericão

Pimenta biquinho

Orégano

Abobrinha recheada

Uma abobrinha italiana

Molho de soja

Mostarda

Sal

Pimenta do reino

Gorgonzola em cubos

Provolone em cubos

Parmesão ralado

Mussarela em cubos

Cream cheese

Pimenta biquinho

Orégano

Manjericão

Modo de preparo

Tomate recheado

Corte o tomate como se fosse uma tampa

Reserve a tampa e, com uma colher, retire tido o miolo do tomate

Coloque o tomate virado com a abertura para baixo por alguns minutos na churrasqueira para tirar a umidade

Retire o tomate da grelha e coloque um fio de azeite e sal a gosto

Recheie o tomate com os queijos, acrescente azeite, folhas de manjericão e pimenta biquinho

Feche o tomate com a tampa reservada e prenda as laterais com palitos de dente

Faça uma base com papel alumínio na grelha para que o tomate não caia

Leve à churrasqueira na parte mais alta por 40 minutos

Berinjela recheada

Corte a berinjela ao meio no sentido do comprimento

Faça cortes em cada parte da berinjela sem que a faca passe para o outro lado

Coloque nesses cortes o alho em lascas

Salpique sal e pimenta do reino, depois regue com um fio de azeite

Por cima, coloque lascas de parmesão e as fatias de mussarela

Tempere com manjericão, mais um fio de azeite, pimenta biquinho e orégano a gosto

Leve à churrasqueira na parte mais alta por uns 40 minutos

Abobrinha recheada

Corte a abobrinha em fatias grossas

Retire o miolo da abobrinha sem romper a casca

Coloque sal e pimenta, depois pincele molho de soja e mostarda

Coloque em cada abobrinha um tipo de queijo

Complete com queijo mussarela e cream cheese

Complete com pimenta biquinho, manjericão, azeite e orégano

Faça uma base com o papel alumínio na grelha e leve á churrasqueira na parte alta por 40 minutos

