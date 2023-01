Sabor de Casa: aprenda receita de hambúrguer com legumes da Daniela

Cearense ensina preparo que ajuda crianças a comer legumes no dia a dia. Receita rende dois lanches grandes ou quatro pequenos. ‘Sabor de Casa’: veja dica de lanche especial para curtir as férias

Natural de Fortaleza (CE), Daniela de Sousa Cruz, de 30 anos, mora em Jaguariúna (SP) há quatro anos. Após trabalhar por duas décadas como babá, a cearense trabalhou por três anos em uma escola municipal e hoje tem seu próprio trailer de comidas nordestinas. Tanto tempo cuidando de crianças a ensinaram a criar pratos que agradam ao paladar dos pequenos.

Um deles é o hambúrguer com legumes, que ela ensina no quadro Sabor de Casa desta quarta-feira (25), no EPTV 1, e que leva abobrinha e cenoura ralados em sua composição.

“Eu fazia várias receitas para os pequenininhos que eu cuidava, sempre mais saudável. Eu ia nas consultas com as mães, na nutricionista, na pediatra”, conta.

Hambúrguer com legumes e acompanhamentos feitos por Daniela

Segundo a cozinheira, as receitas também incentivavam as crianças a comer. “Quando eu falava o jeito que eu fazia, as mães ficavam encantadas, dizendo ‘nossa você nem tem diploma e faz tudo certinho’. Eu sempre tive imaginação de fazer uns pratos legais”, completa.

“Eu aprendi a cozinhar desde pequena, com a minha avó, a gente cuidava dos meus sobrinhos e aí eu cozinhava arroz, feijão, frango, macarrão, essas coisas. Eu fui criando uma curiosidade, trabalhei em restaurante como auxiliar de cozinha, trabalhei em muitas casas”, explica.

De acordo com Daniela, os hambúrgueres têm tempo de preparo de 45 minutos e rendem dois lanches grandes. Se for para crianças, a receita pode render até quatro porções. Para preparar, pode-se utilizar um modelador de hambúrguer ou as próprias mãos para modelar.

Receita de hambúrguer de legumes

Ingredientes

2 pães de hambúrguer

200 g de contra filé moído

100 g de bacon moído

1 colher (chá) de salsinha

1 colher (chá) de alecrim

1 colher (chá) manjericão

1 colher (sopa) de temperos naturais.

100 g de abobrinha

100 g de cenoura ralada

Chimichurri, orégano, açafrão, sal e azeite a gosto

Folhas de alface e fatias de tomate a gosto

Fatias de queijo mussarela a gosto

Maionese a gosto

Modo de preparo

Misture a alcatra com o bacon, depois tempere com sal, pimenta e orégano a gosto.

Adicione a cenoura ralada e a abobrinha.

Para dar um sabor a mais, coloque ervas finas a gosto.

Separe as bolas de carne para modelar o hambúrguer e coloque em um modelador, pressionando até dar forma à carne.

Também é possível fazer uma bola e achatar a carne nas mãos até dar forma.

Unte uma forma com óleo ou manteiga, coloque os hambúrgueres e cubra com papel alumínio. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C.

Depois de 15 minutos, vire a carne e cubra novamente, depois de mais 10 minutos coloque duas fatias de queijo em cima da carne e deixe derreter por uns dois minutos.

Passe a maionese no pão, coloque a alface, o hambúrguer e, por cima, umas fatias de tomate. Sirva o lanche com batatas.

