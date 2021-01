sabrina-cancellata,-nella-parte-5-il-crossover-con-riverdale

Sabrina 5 Parte e Riverdale: svelato il crossover

Sabrina 5 Parte e Riverdale: svelato il crossover che non vedremo mai.

Giovedì 9 luglio Netflix ha ufficializzato la chiusura di Le Terrificanti Avventure Di Sabrina, che giunge al termine dopo due stagioni suddivise in quattro parti per un totale di 36 episodi. L’ultima ha esordito giovedì 31 dicembre su Netflix. Ecco come finisce Le Terrificanti Avventure di Sabrina, attenzione agli spoiler.

La serie horror con Kiernan Shipka che è ambientata nello stesso mondo di Riverdale. Le due serie sono infatti create e prodotte dallo stesso team, ovvero quello dall’ideatore Roberto Aguirre-Sacasa, dalla casa di produzione di Greg Berlanti e da Warner Bros. Television.

Nel corso delle precedenti stagioni di Sabrina, gli easter egg e i riferimenti a Riverdale non sono mancati, come vi abbiamo illustrato in questo articolo. Tuttavia, sullo schermo, Archie (KJ Apa) e i suoi amici non avevano tuttavia ancora incontrato Sabrina (Shipka) e la sua gang.

Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina 5 parte: dove vedremo il cross-over

A sinistra: KJ Apa in Riverdale, a sinistra Kierna Shipka in Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Credits: Warner Bros. TV, Netflix e Infinity

In concomitanza della quinta parte di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la serie Netflix avrebbe ospitato i protagonisti di Riverdale in un epico crossover.

Se Netflix non avesse cancellato Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la Parte 5 avrebbe visto i personaggi di Greendale incontrare i loro vicini di Riverdale. Questo è quanto rivelato da Roberto Aguirre-Sacasa, creatore di entrambe le serie.

Con un post pubblicato dal proprio account ufficiale Instagram, Aguirre-Sacasa ha rivelato un’illustrazione di Robert Hack, designer de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, che mostra Sabrina Spellman al fianco di Harvey Kinkle, Nicolas Scratch, Theo Putnam e Roz Walker. Nella stessa immagine compare anche la gang di Riverdale composta da Veronica Lodge, Jughead Jones, Archie Andrews, Veronica Lodge e Cheryl Blossom.

“Le streghe di Riverdale stanno arrivando” titola l’immagine che anticipa una guerra tra streghe che avrebbe visto coinvolte le due fazioni di Greendale e di Riverdale.

Thank you for all the love, #sabrinanetflix fans. Part Four is our best yet and Part Five, “Witch War,” would’ve been AMAZING. To be continued in the pages of #CAOS comic book… 💔🔮☠️🍔👨🏻‍💻 pic.twitter.com/wNvTfxYNfX — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 10, 2020

“Grazie per tutto il vostro amore, fan di Le Terrificanti Avventure di Sabrina”, ha scritto Aguirre-Sacasa su Twitter e su Instagram. “La parte 4 sarà la migliore finora, e la parte 5, [intitolata] ‘Witch War‘, sarebbe stata STRAORDINARIA”.

L’autore ha inoltre confermato che il racconto della serie sarà proseguito sulle pagine del fumetto di Sabrina, a cominciare da questo cross-over.

La storia di Le Terrificanti Avventure di Sabrina sarà continuata nel fumetto degli Archie Comics pubblicato negli Stati Uniti, stando alle parole di Roberto Aguirre-Sacasa. Sarà interessante capire come proseguirà, visto il finale della serie, ma potrebbe semplicemente darsi che la vicenda dei fumetti ignori alcuni fatti del racconto televisivo.

Non risulta chiaro in che modo si sarebbe sviluppato questo cross-over, visto che a partire dalla quinta stagione Riverdale compirà un salto temporale in avanti che avrebbe reso i personaggi della serie più adulti rispetto a Sabrina e ai suoi amici.

La cancellazione di Sabrina giunge a meno di una settimana dalla notizia che Katy Keene, il secondo spin-off di Riverdale ambientato cinque anni dopo gli eventi della quarta stagione della serie madre, non è stata riconfermata dalla rete The CW per una seconda stagione.