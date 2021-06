Sabrina Ferilli, avete mai visto la sua casa? È pazzesca: impossibile non notare quel “dettaglio”

Avete mai visto la casa di Sabrina Ferilli? Sui social, spuntano alcune foto: la dimora dell’attrice romana è una favola, tutti i dettagli.

È una delle attrici italiane più amate, Sabrina Ferilli. Recentemente sul piccolo schermo con la serie televisiva di successo “Svegliati Amore mio”, sembrerebbe che siano in arrivo importanti novità. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la splendida romana è stata confermata, per il terzo anno consecutivo, a capo della giuria popolare di Tu si que vales, ma ritornerà nuovamente anche sul grande schermo. Proprio dal mese di Giugno, come annunciato dalla diretta interessata sui social, dovrebbero partire le riprese di una nuova pellicola cinematografica.

È da quando Sabrina Ferilli si è iscritta ad Instagram che non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. È proprio per questo motivo che, dandoci un’occhiata molto più approfondita, siamo riusciti a rintracciare qualche scatto della sua casa. Voi l’avete mai vista? Per quello che ci è possibile, ci pensiamo noi a mostrarvela. Anche se, vi anticipiamo, non potrete fare a meno di notare un dettaglio davvero “clamoroso”.

Sabrina Ferilli, avete mai visto la sua casa? È spettacolare!

Seppure iscritta da pochissimi mesi, Sabrina Ferilli si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, la regina indiscussa di Instagram. Con un profilo che conta più di 250 mila followers, l’attrice romana vanta di un successo davvero impressionante. Anche lei, dal canto suo, non perde occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. È proprio per questo motivo che, “spulciandolo” con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcune foto della sua casa.

Appurato che Sabrina Ferilli vive a Roma, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più della sua casa? Ci pensiamo noi!

Immaginiamo che tutte e tre le foto siano state scattate nel soggiorno. A quanto pare, sembrerebbe che la casa di Sabrina Ferilli sia composta da pareti rigorosamente bianche, talvolta adornate da quadri fantastici, e mobili marrone chiaro. Uno stile originale, quindi! E che, senza alcun dubbio, rispecchia anche l’originalità dell’attrice. Quello che, però, non può passare inosservato è non soltanto la presenza di quadri appesi alle pareti e, quindi, una propensione della Ferilli per l’arte, ma anche un certo “amore” per la porcellana.