Sabrina Ferilli confessione choc su Maria de Filippi: “Mi tiene isolata, allontana gli amici, mi chiama la notte, Ecco che c’è tra noi”

Sabrina Ferilli svela un retroscena su Maria De Filippi a Verissimo: “Mi fa vivere in maniera isolata”. Tra gli ospiti di Verissimo ieri è intervenuta anche Sabrina Ferilli, per presentare la nuova fiction Svegliati amore mio in partenza il 24 marzo. Durante l’intervista Sabrina Ferilli a Verissimo ha parlato a lungo di Maria De Filippi, sua carissima amica. La loro amicizia in televisione ha regalato momenti divertenti, sia a Tu si que vales che ad Amici.

Proprio su Tu si que vales la Ferilli a Verissimo ha rivelato che la De Filippi la tiene chiusa in un camerino. “Mi fa vivere in maniera isolata dal mondo” ha raccontato la Ferilli “lei prepara tutti al silenzio totale nei miei confronti”. Sabrina ha raccontato tantissimi aneddoti sulla De Filippi, facendo divertire Silvia Toffanin. La Ferilli ha aggiunto: “E’ un diavolo di amica! E’ un demonio! Lei studia come mettermi in difficoltà”.

Svegliati amore mio, Sabrina Ferilli a Verissimo: “Mi aspetto telefonate notturne da Maria De Filippi”

Durante la puntata di Verissimo ampio spazio è stato dedicato alla nuova fiction Svegliati amore mio, della Ferilli. L’attrice definisce Svegliati amore mio un circolo mostruoso e spera che questa storia possa entrare nel cuore delle persone. Silvia Toffanin ha chiesto a Sabrina Ferilli se Maria De Filippi le avesse già fatto i complimenti per la nuova fiction.

L’attrice ha detto: “Mi aspetto telefonate notturne da lei”. La Toffanin le ha chiesto spiegazioni. Dunque Sabrina ha raccontato che quando è uscita L’amore strappato la De Filippi l’ha chiamata alle 2 di notte per farle i complimenti. “E’ tutta incasinata, non so che vita faccia. E’ tutta sconclusionata” ha detto la Ferilli parlando di Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli presenta Svegliati amore mio a Verissimo: “Do molto importanza alla coscienza”

Invitando tutti i telespettatori a guardare Svegliati amore mio la Ferilli descrive la fiction come una grande storia d’amore. Ma è anche una storia di attualità e di bambini che si ammalano per inquinamento e polveri sottili emesse dalle fabbriche. Nella fiction Nanà, interpretata da Sabrina Ferilli, si unirà con altre mamme per fare rumore e cambiare le cose. “Ognuno deve rispondere rispetto a se stesso di quello che può fare” dice Sabrina “do molta importanza alla coscienza di quello che è giusto fare”. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Sabrina Ferilli confessione choc su Maria de Filippi: “Mi tiene isolata, allontana gli amici, mi chiama la notte, Ecco che c’è tra noi” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.