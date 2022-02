Sabrina Ferilli e Amadeus, la lite c’è stata davvero: Ecco il video choc che li incastra. “Colpa di Emma Marrone, ecco cos’è successo”

E’ Scoppiato il Ferilli-Gate al Festival di Sanremo 2022: alcuni indizi hanno fatto pensare ad una lite tra l’attrice e Amadeus o Gianni Morandi. Il conduttore svela come sono andate le cose ma è la verità? abbiamo scovato il video che svelerebbe i motivi del liti ma andiamo con ordine. Si chiude il sipario sul Festival di Sanremo 2022 e scoppia un primo caso: nelle scorse ore si è iniziato a vociferare che tra Amadeus e Sabrina Ferilli sarebbe avvenuta una lite. Il conduttore, durante la conferenza stampa di chiusura della kermesse, ha rotto il silenzio e svelato il retroscena su quel fuorionda diventato virale sui social.

I telespettatori più attenti, tra cui IlMenestrelloh, durante la finale di Sanremo di sabato 5 febbraio 2022 hanno iniziato a notare un certo clima di tensione tra Sabrina Ferilli, co-conduttrice di serata, e Amadeus. Dopo il suo non monologo durante il quale ha lanciato qualche stoccata da Diletta Leotta e in generale alla gestione dei temi e degli interventi dei super ospiti da parte del Festival e della Rai, è sembrato infatti che il tempo scenico della showgirl e attrice andato calando. Poi, una serie di piccoli indizi: la Ferilli che non esce dal backstage chiamata da Amadeus, un audio in cui sembra dire “fa il pezzo di mer*a“ a Morandi.

Infine, dopo la proclamazione come vincitori di Sanremo 2022 di Mahmood e Blanco, non è passato inosservato che quando Amadeus ha provato a prendere per mano la co-conduttrice questa non abbia fatto una piega e non si sia prestata al gesto. La questione si è immediatamente gonfiata, tanto che lo stesso Amadeus si è ritrovato a parlarne in conferenza stampa.

Amadeus svela i retroscena del fuorionda di Sabrina Ferilli

Tra i temi toccati nel bilancio finale del Festival di Sanremo 2022, anche quello relativo al già ribattezzato Ferilli-gate. Si tratta della seconda polemica o pseudo-tale, dopo quella innescata da un offeso Pierferdinando Carone dopo il tributo a Lucio Dalla. Amadeus ha affrontato l’argomento dicendo: “Sabrina si riferiva sicuramente a qualcosa successo dietro le quinte. Ha animato la serata facendo divertire tutti e siamo abituati al suo linguaggio che ravviva l’atmosfera“. Poi specifica: “Non era rivolto a nessun protagonista del Festival”, smentendo così possibili liti sia con lui sia con Gianni Morandi.

Poi, ha svelato anche che dietro all’improperio di Sabrina Ferilli ci sarebbe un piccolo inconveniente: “Mi hanno riferito che l’esternazione di Sabrina era riferita al fatto che era inciampata su un cavo e per cinque minuti ha detto di tutto e di più“. Difficilmente Amadeus, noto per essere un grande mediatore, avrebbe ammesso ruggini con la sua co-conduttrice durante la finale: toccherà ora a lei dire la sua, con la consueta schiettezza che la contraddistingue. Ma sarà davvero così? guardate questo video e noterete come Sabrina Ferilli si sia molto indispettita soprattutto al momento del lanio della canzone di Emma. Che ne pensate?

