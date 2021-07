Sabrina Ferilli, il racconto della sua amicizia con Maria De Filippi | “E’ un demonio”

Sabrina Ferilli ha parlato della sua profonda amicizia con Maria De Filippi. Ecco cos’ha raccontato la splendida attrice.

Famosissima interprete e conduttrice televisiva, la Ferilli è diventata nota nel piccolo schermo soprattutto per la sua bellezza, simpatia e per il suo incredibile talento. Nata a Roma, è sicuramente diventata una vera icona della televisione italiana. L’attrice ha un legame molto bello con la De Filippi, e ha rilasciato per questo alcune dichiarazioni sulla conduttrice. Ecco cos’ha rivelato.

Sabrina Ferilli parla della De Filippi: “Un diavolo di amica”

Nel corso di un’intervista rilasciata dalla Ferilli per il talk show ‘Verissimo‘, la stessa ha fatto una splendida chiacchierata con la conduttrice Silvia Toffanin. Sono stati molti gli argomenti da loro intrapresi, che hanno riguardato sia la vita lavorativa sia quella privata di Sabrina.

Inoltre, l’attrice ha anche rivelato aneddoti riguardanti la sua amicizia con Maria De Filippi e, a tal proposito, ha definito la conduttrice come un “demonio“. “E’ un diavolo di amica“, ha infatti detto la Ferilli, “ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà“. La donna ha infatti raccontato i vari scherzi di cui è vittima e che le fa costantemente la presentatrice, soprattutto nel corso delle puntate di ‘Tu sì que vales‘.

“Lei mi conosce, sa quello che può farmi“, ha poi continuato, “se non fosse così io le vieterei quasi tutto“. L’attrice ha infine raccontato un episodio divertente legato alla sua amica, che l’ha chiamata alle due di notte per dirle: “Cretina, ho visto il tuo film, è un capolavoro“.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: legame bellissimo

Più volte, le due hanno parlato ai microfoni del loro rapporto di amicizia. Tra la Ferilli e la De Filippi, c’è infatti qualcosa che va ben oltre il semplice lavoro.

“Lei è tra le persone più intelligenti che abbia mai conosciuto“, ha detto Sabrina riferendosi a Maria, “e mi scoccia dirlo perché prima di incontrare lei questa cosa la pensavo di me stessa“. Le due donne hanno infatti lavorato per molto tempo insieme e, anche nei vari studi televisivi, si percepisce sempre il loro fortissimo legame.