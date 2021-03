Sabrina Ferilli: perchè non ha mai avuto figli | Svelati i motivi

Sabrina Ferilli, attrice amatissima dal pubblico italiano, ieri sera 24 marzo è tornata in televisione con una fiction emozionate su Canale 5: ‘Svegliati amore mio’, il dramma di una madre che lotta per trovare verità e giustizia per la figlia. Proprio per la sua grande interpretazione e per “la carica materna fenomenale” che ha portato in scena, molti si sono chiesti come mai l’attrice non abbia figli. Ecco che la diretta interessata confessa il perchè non è diventata mamma.

Sabrina Ferilli è Nanà: mamma coraggio

Ieri sera Sabrina Ferilli è tornata sul piccolo schermo con la prima puntata della fiction ‘Svegliati amore mio’ , di cui sono ideatori e registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo. E’ la storia di Nanà Santoro (Sabrina Ferilli), di suo marito (Ettore Bassi) e della loro figlia dodicenne Sara, malata di leucemia (Caterina Sbaraglia). Dietro la diagnosi della ragazza c’è però lo spettro delle polveri sottili liberate nell’aria dall’acciaieria Ghrisal. Da qui in poi inizierà la battaglia personale e commovente di Nanà, una vera e proprio mamma coraggio.

L’attrice è così la protagonista di una storia complessa ed emozionate, dove il dramma personale di una madre e l’impegno civile ne sono i capi saldi. La Izzo a proposito della Ferilli e del progetto portato in onda ha dichiarato: “Ha una carica materna fenomenale, che prescinde dal fatto di avere figli. Sul set i bimbi la volevano vicino. La serie denuncia come l’inquinamento sia una grande tragedia”.

Molte volte ci si è chiesti per quale ragione l’interprete romana non abbia allora avuto figli. La confessione è arrivata dopo anni direttamente dalla diretta interessata.

La confessione di Sabrina

Sabrina Ferilli è sicuramente una dei volti noti più amati di sempre e la sua vita privata è sempre stata oggetto di discussione. Negli ultimi tempi in tanti come mai non abbia avuto figli propri, pur essendo sposata.

In un’intervista rilasciata alla ‘Stampa’ qualche tempo fa ha confessato il perchè non è diventata mamma, dichiarando: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli.“.

L’attrice però anche se non ha mai sentito il desiderio di mettere al mondo un figlio, nel suo passato ha cercato di adottare ma senza successo, confessando: “L’amore materno si può anche distribuire a chi ne ha bisogno. Se fosse per me, prenderei 10-15 ragazzini a botta, li farei studiare, cercherei di trasmettere dei valori e delle certezze” ha poi concluso: “Ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna. Alla fine le cose sono andata come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia“.

Con queste dichiarazioni, semplici e forti, Sabrina Ferilli ha spiegato perchè la maternità non è arrivata per lei e anche se l’adozione non è andata a buon fine, oggi è felice e serena per le scelte prese in passato.

